Grozil policistom; kradli drobnico in ribe

30.4.2024 | 11:40 | M. K.

Na številki policije 113 so včeraj prejeli 217 klicev, od tega je bilo 74 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Kriminaliteta

Obravnavali so štiri tatvine, šest različnih vlomov in dve poškodovanji tuje stvari.

V noči na ponedeljek so iz stopnišča na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu ukradli novo gorsko kolo znamke Trek Merlin 7, črne barve. Kolo je bilo priklenjeno z verigo, ki so jo storilci prerezali. Lastniku so povzročili za okoli tisoč evrov škode.

Policisti iz Dolenjskih Toplic so opravili ogled vloma v delovne stroje v Podstenicah. Ukradli so za okoli 250 litrov goriva in lastnikom povzročili za vsaj tristo evrov škode.

V Gornji Prekopi pa so vlomilci iz delavnice odnesli različno orodje in lastnikom povzročili za okoli štiristo evrov škode.

Kradli drobnico in ribe

Dopoldne so v Gorenji vasi pri Šmarjeti ugotovili, da so jim neznanci v noči na ponedeljek iz pašnika odpeljali ovna, dve ovci in dva jagenjčka.

Podobno se je zgodilo tudi v Cerovem Logu, kjer je s pašnika po navedbah prijavitelja izginilo devet ovc.

Iz ribogojnice pri Prečni pa so storilci v nedeljo popoldan odnesli deset kilogramov potočnih postrvi. Tatvino so ugotovili v ponedeljek dopoldne. Lastnikom so storilci skupaj povzročili za okoli dva tisoč evrov škode.

Ribogojnica Luknja pri Prečni, od koder so ukradli postrvi - arhivska slika (Foto: Ribiška družina Novo mesto)

Grozil policistom

Metliški in črnomaljski policisti so se sinoči, nekaj po deseti uri, odzvali na klic na pomoč zaradi agresivnega 42-letnika. Ob prihodu policistov se ni hotel pomiriti in je v vidno pijanem stanju grozil policistom in nadaljeval s kršitvijo. Vklenili so ga in odpeljali v pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru doma mu bodo napisali plačilni nalog, zaradi groženj policistom pa ga bodo kazensko ovadili. Za resne grožnje policistom je predvidena zaporna kazen od šestih mesecev do treh let (1. odstavek 300. člena KZ-1).

Prometni nesreči

Okoli pol osme ure zjutraj se je, kot smo že poročali, na avtocesti Ljubljana – Obrežje, med Kronovim in Dobruško vasjo, 22-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Brežic zaletel v zadnji del tovornega vozila, ki je vozilo v isti smeri. Reševalci so s kraja odpeljali štiri osebe. Voznik osebnega avtomobila, sopotnica in voznik tovornega vozila so se v nesreči lažje poškodovali. 34-letni potnik v osebnem avtomobilu, ki je sedel zadaj desno, jo je skupil huje, saj so njegove poškodbe opredelili kot hude, danes pojasnjujejo na PU. O nesreči so obvestili tudi dežurno preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko. Pri nobenem od vozniku niso ugotovili prisotnosti alkohola. Po prvih ugotovitvah ogleda se je voznik osebnega avtomobila zaletel v pred seboj vozeči tovornjak brez zaviranja, nakar ga je odbilo v jekleno varovalno ograjo. Avtomobil je ostal na kolesih. Domnevajo, da je bil vzrok nesreče utrujenost voznika osebnega avtomobila. Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic je bil promet na tem delu ceste oviran do 10.30 ure.

Nekaj po tretji uri popoldne je na relaciji Trebnje – Mirna prišlo do trčenja dveh avtomobilov zaradi prekratke varnostne razdalje. Po prvih ugotovitvah ogleda je 31-letna voznica osebnega avtomobila trčila v zadnji del avtomobila, ki ga je v isti smeri peljal 32-letni voznik. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili. 31-letna voznica se je v nesreči lažje poškodovala.

Kršitve javnega reda in miru

Policisti so obravnavali štiri kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru in dve na javnem kraju.

Ob enajstih zvečer je več patrulj posredovalo v Brezju pri Novem mestu zaradi prijave kršitve javnega reda in miru in groženj z orožjem. Na kraju so ugotovili, da je šlo za lažen klic. V delo so se vključili kriminalisti, ki preiskujejo kaznivo dejanje zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost.

Novomeški policisti so nekaj pred polnočjo obravnavali dva moška iz Novega mesta, ki sta na poti iz Šegove proti Poti v Gaj brskala in razmetavala smeti.

Brežiški policisti so v noči na torek posredovali v Ponikvah. Tam so srečali 23-letnika, močno pod vplivom alkohola, ki naj bi razbijal po vratih sosedov in jim kratil spanec. Napisali mu bodo plačilni nalog.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so obravnavali 58 tujcev, ki so na nezakonit način prestopili notranjo mejo oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje v Sloveniji. 52 so jih obravnavali na območju Posavja (Brežice, Obrežje, Dobova, Rigonce, Loče), šest pa na območju Bele krajine (Miliči, Paunoviči).

