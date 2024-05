dolenjska

Predsednica bi se zdravila v novomeški bolnišnici

20.5.2024 | 14:00 | I. V.

Novo mesto - Če se ji kaj zgodi, bi si želela, da jo pripeljejo v novomeško bolnišnico, je po ogledu osrednje regijske zdravstvene ustanove po koncu obiska izjavila predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar.

Predsednica države Nataša Pirc Musar si je novomeško bolnišnico ogledala v spremstvu direktorice Milene Kramar Zupan. (Foto: I. Vidmar)

Novomeška bolnišnica letos praznuje 130-letnico obstoja, ki jo bo obeležila tudi s sredino slavnostno akademijo v Kulturnem centru Janeza Trdine. Častno pokroviteljstvo nad prireditvijo je prevzela predsednica države Nataša Pirc Musar, ki pa se akademije zaradi državniških obveznosti ne bo mogla udeležiti, zato je bolnišnico obiskala že danes dopoldne.

Nad videnim in slišanim je bila navdušena. »Vesela in zadovoljna sem ob dejstvu, da gre za najbolj uspešno slovensko bolnišnico, zato je prav, da ob tej priložnosti vse zaposlene in tudi direktorico pohvalimo. Bolnišnica pokriva regijo z 200.000 prebivalci, ima 1300 zaposlenih, 400 postelj. Danes sem si ogledala nove in prenovljene oddelke intenzivne nege, kardiologije, urgenco ... Lahko rečem, da če se mi kaj zgodi, bi si kar želela, da me pripeljejo sem. Predvsem pa sem vesela ob gradnji negovalne bolnišnice, prve v Sloveniji. Novomeška bolnišnica je na nekaterih področjih pionir, zato se mi je zdelo prav, da jih ob tako pomembnem jubileju počastim s častnim pokroviteljstvom,« je povedala.

Predsednico države je s petjem razveselil tudi bolnišnici pevski zbor (Foto: I. Vidmar)

Ob tem se ni mogla izogniti vprašanjem o nekaterih aktualnih temah. O namerah vlade, da z zakonom naredi red na področju odnosov med javnim in zasebnim zdravstvom, je povedala, da je že večkrat rekla, da je treba narediti res natančne analize in da to, da ima danes vsak drugi zdravnik odprt še popoldanski S. P., ne vodi več nikamor. »Moramo se zavedati, da je predvsem terciarni sektor v zdravstvu tisti, ki ne bo nikoli privatiziran, ker je za privatnike preprosto predrag. A prav terciarni sektor je tisti del zdravstva, ki najbolj deluje v javnem interesu in je najbolj odziven. Na tem področju bo treba narediti red in vsekakor vlado pri tem podpiram, da sprejme ustrezne ukrepe. Zdravniki se bodo pa morali odločiti, ali bodo delali v zasebnem ali javnem sektorju. Pacienti si želimo in potrebujemo več reda na tem področju,« je še povedala predsednica Nataša Pirc Musar in dodala, da je recept za uspešno delovanje bolnišnice zelo jasno razmejeno strokovno in poslovno vodenje bolnišnice: »Bolnišnice, kjer sta na obeh mestih zdravnika, ne poslujejo dobro. Bolnišnica Novo mesto je eksemplaričen primer, kako zelo je pomembno, da poslovni direktor prihaja iz ekonomske stroke. V tem primeru lahko s strokovnim direktorjem sodeluje na čisto drugačen način.«

