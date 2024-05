dolenjska

Zapeli vinogradniški pevski zbori

18.5.2024 | Besedilo in fotografije: R. N.

Pevci Društva vinogradnikov Dolina - Jesenice

Trebnje - Včeraj so se že devetič srečali vinogradniški pevski zbori. Na oder trebanjskega kulturnega doma je stopilo devet zasedb, ki so navdušile z ubranim petjem. Obiskovalce in nastopajoče sta nagovorila trebanjska županja Mateja Povhe in predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, ki je poudaril, da gredo petje, glasba in cviček lepo z roko v roki.

»To srečanje je postalo že tradicionalno. Pevske skupine se ga rade udeležujejo, prihajajo tudi zbori iz oddaljenih koncev naše cvičkove dežele, kar nas veseli. Zelo lepo jih je slišati,« je dejal Jurak.

Nastopili so: skupina Slavček Društva vinogradnikov Dolina - Jesenice, pevci vinogradniških društev Šentjanž, Šentrupert in Suha krajina, pevke Rezinice iz Turistično-kulturnega društva Trškogorsko srce, moški pevski zbor Rožmarin Mirna Peč in moški pevski zbor vinogradnikov Čatež pod Zaplazom, kot gosta večera pa sta zapela Oktet Zibka iz občine Šmarje pri Jelšah ter godci folklorne skupine Nasmeh iz Trebnjega.

Godci folklorne skupine Nasmeh

»Ta dogodek spada v sklop programa 52. Tedna cvička, ki bo konec maja. Osrednja prireditev bo znova v Novem mestu, kot nekakšen uvod v vse skupaj pa je to srečanje vinogradniških pevskih zborov. Veselimo se že prihodnjega leta, ko bo na vrsti že 10. srečanje,« je še dodal Jurak.

Pevci in obiskovalci so se po prireditvi, ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik, zadržali pred kulturnim domom, kjer so ob kozarčku cvička tudi kakšno rekli.

‹ nazaj