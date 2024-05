kronika

Burna noč v Brezju - sporu med znanci sledil vsesplošni pretep

20.5.2024 | 10:30 | M. K.

V minuli noči so policisti PP Novo mesto posredovali zaradi pretepa v naselju Brezje. Vzpostavili so javni red in mir in ugotovili, da ja zaradi spora prišlo do pretepa med več osebami, ki se med sabo poznajo. 55-letnik je z nevarnim predmetom lažje poškodoval 30-letnika, drugi osumljenec pa je z nožem napadel oškodovanca in ga prav tako lažje poškodoval. Policisti so ugotovili identiteto vpletenih in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so sporočili s PU Novo mesto.

Hudo poškodovan kolesar

V soboto nekaj pred 12. uro je padel kolesar na območju Cerovega loga. Šentjernejski policisti so ugotovili, da je 63-letni kolesar izgubil oblast nad kolesom, zapeljal na levo stran vozišča in padel preko krmila. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine in vzrok za nesreče še ugotavljajo.

Ustavili so ga s stingerjem

V noči na nedeljo so policisti na območju Semiča zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Hyundai. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, vozil po sredini vozišča in vijugal. Na območju Semiča je zapeljal na gozdno pot in nadaljeval vožnjo proti Gradacu in Podzemlju. Policisti so v Geršičih uporabili prisilno sredstvo za ustavljanje motornih vozil (stinger), ki ga je kršitelj prevozil. 51-letnega kršitelja so prijeli in obvladali. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,0 miligrama alkohola (2,08 g/kg). Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu zasegli avtomobil. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kršitelja pridržali

V noči na nedeljo so policisti na območju Jugorja ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 62-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,71 miligrama alkohola (1,5 g/kg), so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Težka noga

Včeraj nekaj po 12. uri so policisti na Obrežju kontrolirali voznico osebnega avtomobila Audi A7 nemških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozila s hitrostjo 191 km/h in prekoračila dovoljeno hitrost za 61 km/h. 48-letni voznici iz Hrvaške so zaradi kršitve izrekli globo.

Na mejni prehod z 2,4 promila alkohola

Na mejni prehod Obrežje je sinoči nekaj po 22. uri na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Hrvaške. Policisti so 63-letnemu vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,17 miligrama alkohola (2,4 g/kg). Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Vlomi in tatvine

V soboto je med 20. in 21. uro na parkirnem prostoru na Topliški cesti v Novem mestu nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Na parkirnem prostoru v naselju Kamnje na območju Šentruperta je v soboto zvečer neznanec iz odklenjenega avtomobila izmaknil denarnico.

V noči na nedeljo je na parkirnem prostoru v Srednjem Grčevju nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz predala vrat izmaknil denarnico z dokumenti, bančno kartico in denarjem. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za 2.000 evrov.

Na območju Trebelnega je v isti noči neznanec vlomil v osebni avtomobil in prav tako ukradel denarnico z gotovino in bančno kartico s PIN kodo. Storilec je po vlomu opravil dvig denarja na bankomatu in lastnico oškodoval za 1.800 evrov.

V Šmihelu v Novem mestu je med 17. 5. in 18. 5. nekdo poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Med 17. 5. in 19. 5. je neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in v Šmihelu vlomil v lesen pomožen objekt. Ukradel je motokultivator in lastnika oškodoval za okoli 600 evrov.

Prijeli tihotapca in migrante

V soboto nekaj pred 7. uro so policisti v Prušnji vasi na območju PP Krško ustavili voznika osebnega avtomobila Kia sorento madžarskih registrskih oznak. 27-letni voznik iz Pakistana in 29-letni sopotnik, prav tako iz Pakistana, sta prevažala deset državljanov Kitajske, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljana Pakistana sta imela ponarejeni vozniški dovoljenji in ponarejeni dovoljenji za bivanje. Odvzeli so jima prostost, ju pridržali in jima zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 18. 5. in 20. 5. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Rakovec, Slovenska vas, Veliki Obrež, Jesenice, Velika Dolina) prijeli 89 državljanov Sirije, 37 Bangladeša, 33 Afganistana, 18 Indije, 15 državljanov Pakistana inv Egipta, 14 Nepala, 12 Šrilanke, osem Somalije, pet Tunizije, tri državljane Maroka, državljana Libanona, Palestine in Irana. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Žuniči) so prijeli pet državljanov Sirije, tri iz Alžirije in enega iz Maroka.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 18. 5. in 20. 5. posredovali v 162 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 499 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami in 16 nesreč z gmotno škodo. Pridržali so dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola, in zasegli vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 37. kršitev javnega reda in miru in v Metliki kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahkih telesnih poškodb, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

