kronika

Danes brez elektrike

20.5.2024 | 07:00 | M. K.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD na izvodu BLOKI-ZADRUŽNA 10B;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ na izvodu R.O. PARTIZANSKA POT12a.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:00 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AC NOVO MESTO-ZAHOD;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOTNA VAS, izvod 2. PROTI TEŽKI VODI;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA, izvod 6. GABRJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI ŠENTJERNEJU 1994.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Ložice, Stranje, Zgornja Blanca in Marisove lozice predvidoma med 9:00 in 13:00 uro.

