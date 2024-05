kronika

Z avtom zapeljal s ceste in se prevrnil na streho

18.5.2024 | 08:00

Z regijskega centra za obveščanje Novo mesto so sporočili, da je včeraj ob 21.57 v Vavti vasi, ki se nahaja v občini Straža, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, vozilo postavili na kolesa, preprečili iztekanje tekočin, odklopili akumulator ter usmerjali promet. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno osebo.

