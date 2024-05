dolenjska

Tekel od Novega mesta do otoka Krk

19.5.2024 | 10:00 | R. N.

Za prvi maj se je veliko Slovencev odpravilo na morje k našim južnim sosedom. Med njimi je bil tudi 66-letni Franci Mišmaš iz Novega mesta, ki pa se tokrat do svojega apartmaja v Vantačićih na otoku Krku ni pripeljal z avtomobilom, ampak je do njega tekel! Za 154 kilometrov dolgo pot, na kateri je premagal 4.000 višinskih metrov, je potreboval dobrih 17 ur. Ponosen je, da mu je uspelo priti do cilja. »Veliko jih zmore odteči takšno razdaljo, malo pa si to upa,« pravi Franci, ki ima za seboj že kar nekaj podobnih podvigov.

Franci Mišmaš ima za sabo že kar nekaj tekaških podvigov. (Foto: R. N.)

Med drugim je s Triglava tekel do Dolenjskih Toplic, kjer je včasih živel. Iz Toplic se je večkrat podal tudi do Bizeljskega in naprej do Sromelj, 12-krat je opravil z ljubljanskim, 14-krat pa s kraškim maratonom, tekel je po meji občine Dolenjske Toplice, pri čemer se je povzpel na vrh Kočevskega roga, in še bi lahko naštevali. »Zelo uživam, ko tečem. To je zame najboljša sprostitev. Tek je tudi najboljše zdravilo. Za seboj imam 41 let delovne dobe, pa nisem bil nikoli na bolniški, prav tako nisem jemal nobenih tablet. Verjetno gre zasluge pripisati temu, da sem že od majhnih nog v pogonu; rad tečem in kolesarim,« pravi Franci, ki izžareva ogromno energije.

Ko je kot vzdrževalec delal v Revozu, je zjutraj velikokrat v službo kar pritekel. »Ne potrebujem veliko spanca. Tri, štiri ure je zame povsem dovolj. Pogosto sem se zbudil sredi noči, vstal in iz Dolenjskih Toplic tekel v Novo mesto. Nikoli nisem zamudil na delo,« ponosno pove.

Hčerka je z njim pretekla zadnji del poti. (Foto: osebni arhiv F. M.)

Vzdržljiv kot dieselski motor

Čeprav ni več rosno mlad, se rekreira vsak dan, tudi če zunaj pada dež ali sneg. »Nič me ne odvrne,« zatrjuje. Zadnje tri mesece se je še intenzivneje pripravljal na tek do morja. Opravil je veliko vzponov in spustov, s čimer je telo dobro pripravil na zahtevno pot, ki ga je čakala. Od doma se je podal 30. aprila ob 19.45. »Najprej sem se ogrel, nato pa krenil. Pot me je iz Novega mesta vodila do Dolenjskih Toplic, nato do vznožja Pogorelca in skozi Kočevski rog do vasi Mozelj. Od tam sem tekel do Kostela in Fare, prečkal mejo na Petrini ter se nato dvignil do Delnic, od koder sem se potem podal do mostu, ki pelje na otok Krk; cilj je bil pri meni v Vantačićih,« pot oriše Franci.

Noge so ga dobro ubogale, med tekom ni imel kakšne krize, zaradi katere bi se moral ustaviti. Ko je pretekel prvih 30 kilometrov, se je ogrel na delovno temperaturo in potem kot dobro naoljen stroj brez težav nadaljeval. Domači se pošalijo, da je vzdržljiv kot dizelski motor.

Kočevski rog je prečkal ponoči. Na kaj je naletel in ali je to njegov zadnjih takšen podvig, si lahko preberete v tekoči številki Dolenjskega lista.

