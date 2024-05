dolenjska

FOTO: V Hudičevem turnu čas zavrteli nazaj

20.5.2024 | 12:00 | Besedilo in fotografije: M. Ž.

Soteska - V Soteski so včeraj kolo časa znova zavrteli v srednji vek, celodnevni dogodek so poimenovali Renesančna Soteska.

Vitezi so se bojevali ...

Pri slikovitem Hudičevem turnu, največjem in najpomembnejšem vrtnem paviljonu v Sloveniji, ki sodi v sklop nekoč mogočnega dvorca Soteska, so obiskovalce v preteklost popeljali vitezi, grajske gospodične in drugo osebje, manjkali niso niti berač in zabavljači.

... drugi so zaplesali, ...

Na prvi tovrstni prireditvi, pri kateri sta moči združila Občina Dolenjske Toplice in Turistično društvo Suha krajina, so se kot gostje Jurija Turjaškega in viteškega reda Seisenbergensis Tumultus predstavili člani še desetih skupin, in sicer Šaleška gospoda, Lonca iz Škofje Loke, Gašperja Lombergarja z Bleda, Cesarsko kraljevi Ptuj, Varuhi Kladiva iz Pivke, Vitezi Šaleške doline in druščina Okroglih sodčkov iz Slovenije, Kegljevičeva straža Kostel in Koprivnički mušketiri iz Hrvaške ter Holleonek Hungarica iz Madžarske. Obiskovalci, ki so se zvrstili v pestrem dnevu, so jih lahko občudovali, ko so zaplesali srednjeveške plese, predstavili viteške veščine ter jih popeljali v svet srednjeveške in renesančne glasbe.

... madžarska skupina Hollenek Hungarica je zaigrala.

Na zelenici pred turnom se je trgovalo na tržnici, na kateri je stojničarje obiskal dacar in pobral svoj davek, postavili so tudi viteški tabor, najmlajši so se podali na grajsko raziskovalno pot z lokostrelstvom, različnimi spretnostmi igrami in delavnicami, v edinstvenem vrtnem paviljonu so na ogled postavili orožje in viteško orožje, odprta je bila srednjeveška krčma … Vlogo razglaševalca pa je prevzel Aloisius Boiancus oz. Lojze Bojanc.

Prvič, a ne zadnjič?

Kot je dejal topliški župan Franc Vovk, je Soteska zagotovo kraj, kjer je izpostavljena tako kulturna dediščina kot narava – Krka in Kočevski rog. Želja, da bi ta dediščina, ki jo imajo v Soteski, dobila še nekoliko večji pomen, je bila vedno prisotna, je poudaril in dodal, da je bil zato vesel pobude Turističnega društva Suha krajina, da bi tukaj pripravili srednjeveški dan. »Je prvič in sem skoraj prepričan, da to ne bo zadnjič,« je dejal.

Za obiskovalce so pripravili različne dejavnosti.

Vlado Kostevc, predsednik TD Suha krajina, ki ima z organizacijo tovrstnih prireditev ogromno izkušenj, njihov srednjeveški dan na gradu Žužemberk ob občinskem prazniku je vsako leto obiskalo veliko ljudi ter gostujočih skupin viteških in dvornih redov iz različnih držav, je ocenil, da si izjemen kompleks dvorca Soteska in Hudičev turn ter njuna bogata zgodovina zagotovo zaslužita, da se oživita. »Mislim, da nam je uspelo. Veseli smo, da so zadovoljni domačini in obiskovalci in da za prvič sodeluje toliko skupin,« je povedal in dodal, da si želijo, da bi prireditev v Soteski pripravili vsako leto. »Prostor in ambient je čudovit in enkraten, ponuja res veliko.«

