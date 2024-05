posavje

Izbrano prvo Županovo vino Mestne občine Krško

20.5.2024 | 13:00 | M. K.

Foto: MO Krško

Krško - Vinogradniška društva krške občine skupaj z Mestno občino Krško so letos premierno organizirala izbor za Županovo vino. Cviček iz kleti Hiša vina Grabnar iz Ardra pri Raki je tako postalo prvo Županovo vino Mestne občine Krško.

Župan Janez Kerin se je v družbi podžupanov Dejana Žnideršiča in Janeza Jožeta Olovca ter kolegov iz sosednjih občin, župana Občine Kostanjevica na Krki Roberta Zagorca in podžupana Občine Brežice Aleksandra Gajskega, udeležil prireditve ob razglasitvi izbranega Županovega vina 2024, ki je v petek potekala v Cvičkovem hramu v Cirju pri Raki.

Vinogradniško društvo Raka je namreč, ko sporočajo s krške občine, kot prvo sprejelo odgovornost, da izbere Županovo vino. Na Raki vinska trta raste na 100 hektarjih kmetijskih površin, tamkajšnji vinarji pa pridelajo približno milijon litrov vina letno. Raški vinogradniki so še posebej ponosni na svoj Cvičkov hram, ki so ga zgradili sami s skupnimi močmi, Zveza združenj vinogradnikov Dolenjske pa je objektu podelila častni naslov Ambasada cvička 1.

Kralj cvička 2023 Marjan Jelenič iz Vinogradniškega društva Kostanjevica na Krki pozdravlja potezo župana Janeza Kerina, da bo Mestna občina Krško imela svoje Županovo vino: »Še posebej me veseli, da bo to letos prav cviček in to celo cviček Kralja cvička 2024. Cviček je del nas, naše kulture in zgodovine, to vino je in mora biti na Dolenjskem na prvem mestu.«

Predsednik Društva vinogradnikov Raka Mladen Zorko je pojasnil, da projekt Županovega vina vodijo društva vinogradnikov mestne občine Krško, vsako od šestih društev pa bo v prihodnjih letih prevzelo organizacijo. Ocenjevanje vin opravlja neodvisni inštitut, in sicer Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto. »Najbolje ocenjeno vino je pridobilo status Županovega vina, ki tako postaja protokolarno vino, kar pomeni, da bo predstavljalo Mestno občino Krško na različnih dogodkih in prireditvah,« je pojasnil Zorko, ki je na lastno pobudo pripravil knjigo Županovo vino, v katero bo posamezno društvo za svoje izbrano vino zapisovalo podatke glede ocenjevanja vzorcev, sodelujočih vinarjev in nagrajenih vin. Tako kot letos bo tudi v prihodnjih letih društvo, ki je organizator dogodka, imelo pravico, da izbere vrsto vina, ki bo posamezno leto nosilo naslov Županovo vino, »ker je cviček naš paradni konj društva, smo se odločili, da bo to letos cviček PTP«. Ker je pridelava cvička geografsko omejena, so na letošnjem izboru lahko sodelovala le društva z območja mestne občine Krško, ki pripadajo vinorodnemu okolišu Dolenjska, torej Veliki Trn, Podbočje in Raka. Na ocenjevanje so poslali pet različnih vzorcev, in sicer pridelovalcev Hiša vina Grabnar, Klet Krško, Klet Pirc, Vinogradništvo Kodrič in Vina Jarkovič. Najvišjo oceno je prejel cviček PTP iz kleti Hiša vina Grabnar z oceno 16,23. »To vino je bilo zmagovalno tudi na našem društvenem ocenjevanju, prav tako pa je letos zmagalo in celo prejelo najvišjo oceno v zgodovini ocenjevanja vin za tekmovanje Cvičkarija, in sicer 16,45,« je ob razglasitvi zmagovalca poudaril predsednik raških vinogradnikov.

»Županu dajem samo en nasvet, da s primerno ohlajenim cvičkom v čim širši družbi prijateljev in znancev čim večkrat nazdravi,« je ob prejemu čestitk županu zaželel Andrej Grabnar, ki je pridelal zmagovalno Županovo vino.

Župan Mestne občine Krško Janez Kerin se je zahvalil, da so vinogradniki sprejeli njegovo idejo o Županovem vinu, saj si to občina, kjer se razprostira 650 hektarjev vinogradniških površin, tudi zasluži, sporočajo iz Krškega. Mestna občina Krško si prizadeva, da tudi finančno pomaga vinogradnikom in kmetovalcem, zato so se sredstva v ta namen dvignila z 155.000 evrov v letu 2023 na 230.000 evrov v letošnjem letu. »Z velikim veseljem bomo pili najboljši cviček, ne samo z območja naše občine, ampak daleč naokoli, saj gre za najbolje ocenjeni cviček v zgodovini, kar mi bo še v dodaten ponos,« se je pridelovalcu zmagovalnega vina zahvalil župan, ki je obljubil, da bo s cvičkom obdaril tudi prijatelje pobratenih občin v tujini in visoke obiske v svoji pisarni. Župan verjame, da bo Županovo vino uspešen projekt, s katerim bomo tudi v prihodnje pokazali, da vinogradniki mestne občine Krško pridelujejo najkvalitetnejše vino. »Prvega cvička ne pozabiš nikoli!« je še dodal župan Janez Kerin.

