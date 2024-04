posavje

52. Teden cvička / FOTO: Novi kralj cvička je Andrej Grabnar

17.4.2024 | 19:50 | D. S.

Ardro pri Raki - Zdaj je jasno: kralj cvička 2024 je Andrej Grabnar iz Ardra pri Raki, član Društva vinogradnikov Raka. Njegov cviček je na letošnjem ocenjevanju za bližajoči se 52. Teden cvička dosegel oceno 16,45, kar je najvišja ocena, odkar ocenjujejo cviček.

Novi kralj cvička Andrej Grabnar

29-letni Andrej iz znane vinogradniške družine je sicer krone že vajen, kralj cvička je bil namreč že v koronskem letu 2020 in še vedno velja za najmlajšega kralja cvička doslej. »Vedno se trudimo pridelati čim boljše vino. Je pa tako, zmaga pač vino, ki je ocenjevalcem tisti trenutek najbolj všeč,« pove novi kralj cvička. Grabnarjevi so vključeni tudi v pilotni projekt »novega« cvička, čemur so prilagodili tudi tehnologijo in pridelavo vina. To se že pozna tudi pri zmagovalnem cvičku, ki je po Grabnarjevih besedah nekoliko svetlejši, bolj svež, saden in tak je predvsem mladi populaciji bolj všeč. »Ves čas iščeš nove kupce in prilagodiš se pač tistemu, kar se prodaja,« pravi Andrej Grabnar, ki bo krono od aktualnega kralja Marjana Jeleniča prevzel konec maja na Festivalu cvička v Novem mestu.

Danes v Grabnarjevi kleti

Zgodovina vinogradništva pri Grabnarjevih sega dve stoletji v preteklost, zadnjih 25 let pa je tudi glavni vir prihodka. Andrej je tako že četrta generacija Grabnarjevih, ki se ukvarja z vinogradništvom. Na obronkih Rake in v bližnji okolici na nadmorski višini od 220 do 320 metrov obdelujejo 23 vinogradov s 150.000 trtami. V kleti, ki so jo leta 2011 povečali in posodobili, lahko hranijo več kot 500.000 litrov vina, a je v zadnjih letih ta količina zaradi vremenskih ujm precej manjša. Lani, denimo, jim je toča oklestila kar 60 odstotkov pridelka, kar pomeni več kot 300 ton grozdja, zato so ga morali nekaj tudi odkupiti, pove Andrej Grabnar. Še vedno pridelajo okoli 80 odstotkov cvička. V vinogradništvo in vinarstvo je vpeta cela družina, poleg Andreja tudi brat Marko, mama Nuška in seveda oče Franc, v glavni sezoni pa si pomagajo tudi s sezonskimi delavci.

Miran Jurak

Kot je povedal predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, je bilo na letošnjem ocenjevanju 540 vzorcev vina, kar je manj kot običajno. Kljub lanskim neugodnim vremenskim razmeram pa je kakovost letošnjih vin na zavidljivi ravni, je dejal. Letošnji šampion je z oceno 19,50 vino laški rizling, suhi jagodni izbor 2017, ki ga je pridelal aktualni kralj cvička Marjan Jelenič.

