dolenjska

Začetek ocenjevanja / V sredo bo znan kralj cvička

16.4.2024 | 18:00 | I. V.

Novo mesto - Dopoldne se je v prostorih Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto začelo ocenjevanje vin za 52. teden cvička. Letos so v oceno prejeli 540 vzorcev, kar je nekoliko manj kot v preteklosti, vzrokov za upad števila pa je več.

Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič je poudaril, da so se dolenjska vina v pol stoletja od prvega ocenjevanja postavila ob bok štajerskim in primorskim. (Foto: I. Vidmar)

Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak je v svojem govoru na priložnostni slovesnosti ob začetku ocenjevanja manjše število vzorcev, ki ga je bilo zaznati že na društvenih ocenjevanjih, pripisal slabšemu letniku, ki so ga zaznamovale predvsem za pridelavo grozdja zahtevne vremenske razmere, pa tudi splošnemu trendu opuščanja vinogradov in zmanjševanja površin, zasajenih z vinsko trto. »Še vedno je med vzorci največ cvička in modre frankinje, precej pa je tudi drugih vin,« je povedal. Novomeški župan Gregor Macedoni je v svojem nagovoru izrazil upanje, da bodo naši vinogradniki kljub vsemu poskrbeli, da bodo naši griči ostali poraščeni z vinsko trto, saj je to dediščina, ki smo jo dobili od naših prednikov in smo nanjo ponosni.

Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto in obenem predsednik ocenjevanja vin v okviru 52. tedna cvička Damijan Vrtin je pred začetkom ocenjevanja opozoril na aktualne razmere v panogi: »Situacija v vinogradništvu ni rožnata. Podatki kažejo, da so se od leta 2017 površine vinogradov v vinorodni deželi Posavje zmanjšale za skoraj petino, na Dolenjskem za približno petnajst odstotkov.«

Aleš Makovac, direktor Zavoda Novo mesto, ki je organizator Festivala cvička, je povedal, da prireditev postaja vse prepoznavnejša tudi v širšem okolju zunaj meja Dolenjske. Slavnostni govornik na svečanosti ob začetku ocenjevanja vin je bil predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič, ki se je v svojem govoru najprej dotaknil podnebnih sprememb: »Kmetje in seveda tudi vinogradniki smo največje žrtve podnebnih sprememb. Ne moremo si zatiskati oči, da jih ni. Ustaviti jih verjetno ne bomo mogli, moramo pa se jim prilagajati.«

Več v četrtek v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

