kronika

Razveljavili sodbo vozniku za smrt pešca pri Novem mestu

17.5.2024 | 09:30 | STA; M. K.

Novo mesto - Višje sodišče v Ljubljani je razveljavilo obsodilno sodbo Rožletu Grintalu iz okolice Novega mesta, ki je oktobra 2022 na hitri cesti Novo mesto-Trebnje pri Karteljevem do smrti zbil pešca. Sojenje bo treba tako ponoviti, poročajo Slovenske novice.

Okrožno sodišče v Novem mestu je novembra lani Grintala spoznalo krivega povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, v kateri je umrl 49-letni Marjan Bevc iz okolice Trebelnega. Dosodilo mu je štiri leta in pet mesecev zapora.

Rožle Grintal in njegov zagovornik Matjaž Medle sta zadnjo obravnavo na novomeškem sodišču spremljala preko videopovezave. (Foto: arhiv DL; M. Ž.)

Pokojnega Bevca so svojci začeli pogrešati 21. oktobra 2022. Izginotje so prijavili policiji, ki je pogrešanega štiri dni pozneje našla mrtvega pod hitro cesto Novo mesto-Trebnje pri Karteljevem. Izkazalo se je, da je bil med hojo po robu ceste žrtev prometne nesreče z domnevnim pobegom. Še isti dan so policisti izsledili avtomobil, ki ga je vozil Grintal.

Senat novomeškega sodišča je novembra lani voznika spoznal za krivega povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, oprostil pa očitka, da je zapustil poškodovanca v nesreči. Sodišče je namreč ugotovilo, da je Grintal pred nesrečo pil, nesreči bi se lahko po njegovem mnenju tudi izognil, če bi bil dovolj osredotočen na vožnjo.

Po pritožbi je višje sodišče sodbo zdaj razveljavilo in vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje. Grintalu je tudi odpravilo pripor. "Navedeno izhaja iz sklepa o odpravi pripora, medtem ko sklepa, s katerim je bilo odločeno o pritožbi zoper obsodilno sodbo, še nisem prejel," je na vprašanje Slovenskih novic, ali je že znana odločitev višjega sodišča o njegovi pritožbi, odgovoril Grintalov odvetnik Matjaž Medle.

‹ nazaj