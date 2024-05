dolenjska

Rušenje stare in gradnja nove telovadnice osnovne šole

20.5.2024 | 09:40 | STA; M. K.

Šentjernej - V Šentjerneju so že pred prvomajskimi prazniki stekla dela za gradnjo nove telovadnice ob tamkajšnji osnovni šoli. Z njo nameravajo nadomestiti staro telovadnico, ki je postala premajhna in ni več ustrezala vsem zahtevam. Če ne bo večjih zapletov, bi lahko novo telovadnico začeli uporabljati ob koncu prihodnjega leta, pravi župan Jože Simončič.

Na mestu stare (na sliki) bo zrasla nova športna dvorana. (Foto: L. M.)

Dela izvaja na javnem razpisu izbrano podjetje Dema plus iz Ljubljane.

Za gradnjo povsem nove telovadnice so se po županovih besedah odločili, ker je bila zdajšnja telovadnica stara 45 let, hkrati je bila premajhna in energetsko zelo potratna. Prav tako ni več odgovarjala zahtevam za učni proces ter za izvajanje treningov in tekem. "Pri tem je bilo ugotovljeno, da kakršna koli dodatna vlaganja v staro telovadnico na dolgi rok niso smiselna in je bolje zgraditi novo," je dejal.

Gradbenega in obrtniška dela morajo biti po pogodbi dokončana do konca septembra prihodnje leto, nato bo sledilo opremljanje. "Če bo šlo vse po pričakovanjih in ne bo večjih presenečenj, bi lahko novo telovadnico začeli uporabljati konec leta 2025," je povedal.

Ocenjena vrednost gradbenih in obrtniških del je 4,5 milijona evrov z vključenim davkom na dodano vrednost, nekaj manj kot milijon naj bi odšteli še za opremo. Skupaj naj bi tako projekt stal okoli 5,5 milijona evrov. Od tega bo po županovih besedah okoli dve tretjini denarja zagotovila občina, 800.000 imajo že zagotovljenih iz Eko sklada, milijon naj bi dobili iz razpisa ministrstva za gospodarstvo.

V občini Šentjernej sicer v zadnjih letih beležijo povečanje števila prebivalcev, posledično tudi otrok. Osnovno šolo Šentjernej trenutno obiskuje več kot 800 učencev. Kapacitete po Simončičevih besedah zaenkrat zadoščajo, a bo treba čez nekaj let že razmišljati o širitvi. Ta je po njegovi oceni mogoča predvsem na lokaciji podružnične šole v Orehovici, kjer je na voljo več prostora kot ob matični šoli v Šentjerneju.

Matično Osnovno Šolo Šentjernej so sicer nedolgo tega temeljito energetsko obnovili in ji zagotovili dodatne učilnice. Temeljito so obnovili tudi atletski in nogometni stadion ob šoli. Zelenice na šolskem nogometnem igrišču so zamenjali z umetno travo, prenovili so sintetične prevleke atletskih površin in postavili reflektorje za razsvetljavo.

