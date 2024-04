kronika

FOTO: Na AC ranjeni štirje, pri Mirni eden

30.4.2024 | 07:00 | M. K.

Včerajšnja nesreča pri Kronovem (Foto: FB PKD)

Včeraj ob 7.31 je na avtocesti, relacija Dolenje Kronovo - Dobruška vas, smer Brežice, občina Šmarješke Toplice, osebno vozilo trčilo v zadnji del tovornega vozila. V nesreči so bile poškodovane štiri osebe, ki so jih na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in odpeljali v SB Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so eno od poškodovanih oseb s tehničnim posegom rešili iz vozila, zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, preprečili iztekanje goriva in posuli razlite motorne tekočine. Delavci DARS-a so zavarovali kraj dogodka in očistili cestišče.

Ob 15.27 sta na cesti Trebnje - Mirna, v naselju Gomila, občina Mirna, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, pomagali pri oskrbi poškodovane osebe ter posuli in očistili razlite motorne tekočine. Poškodovano osebo so oskrbeli Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIPLES.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS;

- od 8:45 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI STRAŽI;

- od 10:30 do 11:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA;

- od 11:45 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOČNA;

- od 13:00 do 13:45 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GROBLJE PRI CEGELNICI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC, izvod 2.MAVEC;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠENCE, izvod 2.LEVO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnice z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP HE Boštanj med 08:00 in 11:00 uro, na območju TP Zapuže pa med 11:30 in 14:00 uro; na področju Krškega (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Libna med 08:00 in 15:00 uro; na področju Brežic z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Artiče Zadružni dom, nizkonapetostno omrežje Ogorevc med 08:30 in 12:00 uro.

‹ nazaj