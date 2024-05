dolenjska

Drugi psi po drugih ulicah

17.5.2024 | 16:00 | I. Vidmar

Novo mesto - Potem ko smo v prejšnji številki Dolenjskega lista pisali o potepuških psih in njihovem krvoločnem početju v Irči vasi oziroma na širšem območju Krajevne skupnosti Drska, se je sredi prejšnjega tedna trojica poteplih psov pojavila na drugem koncu mesta, na območju Krajevne skupnosti Majde Šilc in v Žabji vasi, ki so se prav tako spravili na mačke in jih več tudi pokončali.

V ponedeljek zvečer pri hotelu Belokranjec (Foto: I. Vidmar)

Tokrat po mnenju krajanov morda celo ne gre za poteple živali iz romskega naselja na drugem koncu mesta, saj so na pogled to zelo verjetno pasemske živali. Medtem ko jih podnevi ni videti, jih je zvečer in ponoči videlo več krajanov, saj pridejo povsem do hišnih vrat.

Konec tedna je med krajani zakrožila novica, da so našli lastnika pobeglih psov in da naj bi bili ti že doma. Lastniki najbolj ogroženih mačk pa tudi majhnih psov v naselju so se že oddahnili, a se je izkazalo, da podatek ni resničen, tako da so njihove živali še vedno ogrožene.

