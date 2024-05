gospodarstvo

Občinske svetnike skrbi lokacija

17.5.2024 | 13:50 | Besedilo in fotografije: D. Stanković

Krško - Predstavniki družbe GEN energija so časovnico priprave osnutka državnega prostorskega načrta (DPN) za JEK2 in same izvedbe projekta, o čemer so pred dnevi govorili tudi na seji Sveta regije Posavje, včeraj predstavili še krškemu občinskemu svetu.

Svetniki so imeli pomisleke zlasti glede lokacije nove nuklearke, saj se jim zdi preblizu mestu.

Svetniki so sprejeli več sklepov, med drugim tudi, da mora biti Mestni občini Krško v postopku umeščanja novega jedrskega objekta v njeno okolje zagotovljen status polnopravnega sogovornika. Občinski svet tudi zahteva, da vzporedno z umeščanjem Jek2 vlada regiji zagotovi prostorske rešitve, pomembne za razvoj lokalne skupnosti, tako na gospodarskem in stanovanjskem področju kot pri prometni in komunalni infrastrukturi, na področju razvoja kulture in turizma, zdravstvenega varstva, zaščite in reševanja, izobraževanja, kmetijstva. Od vlade pričakujejo strateški načrt, v katerem naj opredeli časovne in finančne obveznosti pri realizaciji omenjenih ureditev.

Občinski svet je tudi sklenil, da bo o podpori Jek2 odločal po zaključenem procesu pridobitve družbene sprejemljivosti v lokalni skupnosti in ob zakonsko usklajenih projektih za potrebe razvoja regije. Zahtevajo tudi, da se predvideni 30-dnevni rok za podajo smernic za lokalno skupnost podaljša za dodatnih pet mesecev, z možnostjo podaljšanja.

Eden ali dva reaktorja?

Kot je povedal vodja projekta JEK 2 Bruno Glaser, se je GEN na podlagi internih analiz in državne strategije odločili, da v osnutku DPN, ki ga čaka še usklajevanje s pristojnimi ministrstvi, predvidi gradnjo enega tlačnovodnega reaktorja. »Ali se bo na koncu gradil eden ali dva, odloča država. Zagotovo pa je z našega vidika ustreznejše načrtovanje ene enote,« je dejal. Ohlajanje bo urejeno z novim hladilnim stolpom na naravni vlek. Stolp bo visok od 160 do 180 metrov.

Vodja projekta JEK 2 Bruno Glaser je dejal, da imajo tovrstne elektrarne izjemno majhen vpliv na okolje, zato so po svetu tudi blizu mest.

Po besedah Damjane Pirc iz družbe Savaprojekt bo objekt gradilo 3000 do 3500 delavcev, ki bodo nastanjeni v okolici, za kar bo treba urediti bivalno infrastrukturo. V ta namen bodo vzpostavljeni delavski naselji Žadovinek in Celuloza ter stanovanjsko naselje Črnile. Za potrebe gradnje bo treba prestaviti plinovod, premakniti predvideno traso obvoznico Krško – Brežice, obstoječe daljnovode, vodovod, kanalizacijo, urediti novo dostopno cesto do gradbišča z novim mostom čez Savo.

Svetniki so med drugim izrazili zlasti pomisleke okrog same lokacije nove elektrarne. Po mnenju Jožeta Kodele (Energično za Krško) je predvidena lokacija preblizu mestu. »Če gledamo 150, 200 let naprej, bo življenje v Krškem zaradi bližine Jek 2 razvrednoteno, pa tudi zaradi stolpa, ki bo tako visok kot Libna.. Vsekakor se nam bo življenje na Vidmu in v Leskovcu popolnoma obrnilo na glavo. Nismo proti Jek 2, se pa ne strinjamo, da je lokacija tako blizu mesta.« Tudi Aljoša Preskar (NSi) meni, da bi bila primernejša lokacija nizvodno od elektrarne, v smeri Brežic. Sprašuje se tudi, zakaj je potreben tako visok stolp, če pa bi lahko imel iveč manjših.

Kot je pojansil Glaser, so primerljive elektrarne v svetu na zelo podobnih lokacijah in zelo blizu mest, saj nimajo večjega vpliva na okolje, predvidena lokacija pa je bistveno primernejša o vzhodnejše. »Na vzhodnejši lokaciji imamo zelo zahtevno geotektonsko površino, imamo tudi problem poplavne varnosti. Tu si težko predstavljam kakršnokoli gradnjo takega objekta. Bistveno več je tudi kmetijskih in stanovanjskih površin, posegli bi v Naturo 2000.« Glede stolpa pa je Glaser povedal, da ima stolp na naravni vlek zelo majhen vpliv na okolje, nižji stolpi pa bi povzročali bistveno večji hrup in več emisij. »Študije so pokazale, da se mikroklima na Krškem polju celo izboljša,« je dejal.

Kot je ob koncu seje povedal župan Janez Kerin, bo s ciljem čim bolj kakovostnih priprav lokalne skupnosti na projekt oblikoval več skupin oziroma komisij, kot nekakšno županovo posvetovalno telo. Ožja skupina bo sestavljena iz predstavnikov občinskih oddelkov in različnih zavodov, širša komisija bo sestavljena iz predstavnikov občinskega sveta, mestnih četrti, krajevnih skupnosti in zainteresirane strokovne javnosti, deliberacijski institut pa naj bi vzpostavila država s ciljem čim širše sprejemljivost projekta v lokalnem okolju.

