Največ na gimnazije, malo za mesarja

20.5.2024 | 18:20 | Rok Nose

Novo mesto - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo podatke vpisa v srednje šole za prihodnje šolsko leto. Po njihovih ugotovitvah so se učenci v primerjavi s prejšnjimi leti večinoma dobro porazdelili po programih in šolah. Največ zanimanja je za gimnazije, predšolsko vzgojo, strojne tehnike, zdravstveno nego, medijske tehnike, tehnike računalništva, frizerje, veterinarje, kozmetične tehnike in tudi avtoserviserje, malo vpisanih pa je na programih pečar, pek, mesar, tesar, zidar …

Frizer je predvsem za dekleta še vedno zelo priljubljen program, za katerega bo letos veljala omejitev vpisa. (Foto: ŠC Krško - Sevnica)

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ugotavlja, da so se učenci dobro razporedili po programih in šolah – Na večini šol ne bo omejitev vpisa – Na Ekonomski šoli Novo mesto zaprosili za dodaten oddelek ekonomske gimnazije – Program frizer še vedno zelo priljubljen predvsem za dekleta

