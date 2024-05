kronika

Našel več streliva iz druge svetovne vojne

18.5.2024 | 18:40 | R. N.

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Ob 8.00 je v gozdu v bližini naselja Kočevske Poljane, občina Dolenjske Toplice, občan našel več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije so na kraju najdbe uničili 23 ročnih bomb in 8 nabojev pehotnega streliva, vse najdbe italijanske izdelave ostanek iz obdobja 2. svetovne vojne. Obveščene so bile pristojne službe, so sporočili z novomeške izpostave regijskega centra za obveščanje.

