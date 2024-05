kronika

Pijan 20-letnik napadel nosilca liste SLS za evropske volitve Petra Gregorčiča

18.5.2024 | 12:00 | R. N.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so bili včeraj nekaj po 22. uri obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na javni prireditvi v Metliki, kjer naj bi neznanec udaril moškega, potem pa v bližini prevračal zabojnike za smeti in motil javni red in mir. Policisti so se takoj odzvali in ga izsledili. 20-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola, ni upošteval navodil in ukazov policistov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje, je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi v Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Nasilnež je napadel nosilca liste SLS za evropske volitve Petra Gregorčiča, so na omrežju X zapisali v SLS, kjer dejanje najostreje obsojajo.

V SLS so se policiji zahvalili za za hitro in korektno ukrepanje. »Ker ne želimo, da dogodek zasenči evropskih volitev, Gregorčič in kandidati danes aktivno nadaljujejo kampanjo,« so še zapisali.



Zaradi storitve prekrška z elementi nasilja in neupoštevanja zakonitega ukrepa ali odredbe bodo 20-letnemu nasilnežu skladno z določili Zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog v znesku 438,15 evrov.

V prometni nesreči dve osebi huje poškodovani

Kot smo že poročali, so bili policisti včeraj nekaj pred 10. uro obveščeni o hudi prometni nesreči na območju Orešja nad Sevnico. Opravili so ogled in ugotovili, da je 65-letni voznik vozil iz smeri Sevnice proti Planini pri Sevnici. V nepreglednem ovinku je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil 76-letne voznice in v avtomobil 59-letnega voznika. Dve huje poškodovani potnici iz vozila povzročitelja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine še preiskujejo in bodo na podlagi ugotovitev zoper 65-letnika ustrezno ukrepali, so zapisali v sporočilu za javnost.

Povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola

Nekaj po 19. uri so bili obveščeni tudi o prometni nesreči med Ponikvami in Plusko, kjer je voznik osebnega avtomobila trčil v prometno signalizacijo. 28-letni povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,80 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ukradli šest motornih žag, 100 litrov goriva in nakit

V noči na petek so v Metliki neznanci vlomili v prodajalno in odnesli šest motornih žag znamke Husquvarna.

Na delovišču v Hrastju pri Mirni Peči je prav tako v noči na petek nekdo iz rezervoarja delovnega stroja iztočil in ukradel okoli sto litrov goriva.

Med 7. in 17. uro je v kraju Bučerca nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil denar in zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 8.000 evrov škode.

V noči na soboto pa je v Novem mestu neznanec vlomil v osebni avtomobil in ukradel torbo s prenosnim računalnikom. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.600 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Jesenice, Slovenska vas, Gabrje pri Dobovi, Mostec, Mihalovec) izsledili in prijeli 19 državljanov Sirije, 13 državljanov Afganistana, sedem državljanov Bangladeša, šest državljanov Nepala, pet državljanov Iraka, tri državljane Maroka, dva državljana Rusije, dva državljana Šrilanke, dva državljana Kitajske, dva državljana Indije in po enega državljana Turčije, Kube, Nigerije in Pakistana. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.

