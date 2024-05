bela krajina

Nova kraljica metliške črnine je Aleksandra Šoronda

18.5.2024 | 12:40 | Besedilo in fotografije: M. Glavonjić

Vrhunec večera je bilo kronanje nove kraljice metliške črnine.

Metlika - V središču dežel brez, belih narodnih noš, razgibanega folklornega življenja, prijaznih ljudi ohranjene narave in kajpak žlahtne tamkajšnje kapljice se je včeraj na osrednjem metliškem trgu začela že 42. Vinska vigred, na kateri je bil osrednji govorec minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, zbrane pa je ob pozdravila tudi županja Martina Legan Janžekovič. Vrhunec večera je bilo kronanje nove kraljice metliške črnine, to je postala 22-letna študentka enovitega magistrskega študija farmacije na Univerzi v Ljubljani Aleksandra Šoronda iz Malega Lešča pri Metliki, Krono, plašč in letno je prevzela od prejšnje kraljice Nine Pečarič.

Članice Društva kmečkih žena so si že zgodaj zjutraj nadele predpasnike in ves dan v Hiši dobrot poučevale peko belokranjske pogače. Istočasno je potekala degustacija nagrajenih vin in nastop ljudskih glasbenih skupin in zborov. Do uradnega odprtja Vinske vigredi je potekala tudi okrogla miza o izzivih belokranjskih vinogradnikov in podelitev priznanj najboljšim vinogradnikom in za peko pogač.

Strokovna komisija je ocenila 240 vzorcev vin in med njimi izbrala pet šampionov. Tako kot lani je tudi letos šampiona belokranjca PTP in šampiona metliške črnine PTP pridelala Vinska klet Metlika. Šampion tekočega letnika je suho vino traminec 2023 iz Hiše vina Pečarič, šampion najvišje ocenjenega vina pa je postal Sauvignon, suhi jagodni izbor letnika 2001 iz Vinske kleti Prus. Šampion tujih vin je pridelal Josip Rajaković iz Hrvaške in sicer laški rizling, suhi jagodni izbor.

Vinska vigred je znova pritegnila veliko ljudi.

Ob dobrem vinu tekne tudi belokranjska pogača – evropsko zaščitena blagovna znamka. Udeležba in rezultati letošnjega ocenjevanja certificiranih proizvajalcev za najboljšo belokranjsko pogačo so bili izjemni. Zmagovalec je pogača »Kovačnica sreče« Darinke Jerčinovič iz Gribelj, ki je zbrala 79,38 točk.

Najboljšo pogačo je spekla Darinka Jerčinovič

Danes bo po Metliki odmevala glasba pihalnih orkestrov, folklornih skupin ter številnih drugih glasbenikov, jutri pa je na vigredi družinski dan.

‹ nazaj