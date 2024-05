gospodarstvo

Ugodni krediti in obrestne mere

17.5.2024 | 08:10 | D. S.

Novo mesto - Razvojni center Novo mesto malemu gospodarstvu tudi letos omogoča ugodne obrestne mere, manjše stroške najema posojil, pridobitev garancij in subvencije obrestnih mer. Program sofinancirajo občine jugovzhodne Slovenije.

Na razpisu lahko podjetniki pridobijo ugodne kredite za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in za predfinanciranje projektov z garancijo od 50 do 80 odstotkov. V letu 2024 je razpisanih za 5,5 milijona evrov posojil in za štiri milijone evrov garancij za ta posojila.

Poleg garancijske sheme je Razvojni center objavil tudi razpis za subvencije obrestne mere podjetniških kreditov. Razpisanih je za 69.500 evrov subvencij; najnižji upravičeni znesek je 50 evrov, najvišji pa 2.000 evrov.

Vsak upravičenec lahko odda največ dve vlogi, razpis pa je odprt do 18. oktobra oziroma do porabe sredstev na posamično občino.

