Bodo morali protestirati?

18.5.2024 | 17:00 | M. Žnidaršič

Žvirče - Vaščani Žvirč že pet let potrpežljivo čakajo na obnovo slabega kilometra ozke in dotrajane regionalne ceste od začetka vasi do križišča sredi vasi. Zdaj imajo vsega dovolj, zato so se, kot pove domačin in občinski svetnik Urban Boben, dogovorili, da bodo cesto protestno zaprli, če se obljubljena obnova ne bo kmalu začela.

Na ozki in dotrajani cesti, še zlasti na nevarnem ovinku, varno srečevanje vozil ni mogoče. (Foto: M. Ž.)

Da je stanje na tem odseku res pereče, smo se prepričali na lastne oči. Na tem delu ceste se ne moreta srečati niti osebni vozili, tovornjak pa praktično zasede celotno širino dotrajanega cestišča. Ob delu ceste je tudi škarpa, za katero je le še vprašanje časa, kdaj se bo zrušila, najnevarnejši pa je ozek in nepregleden ovinek.

V Žvirčah že pet let čakajo na obnovo slabega kilometra regionalne ceste – Prometna in ozka, ovinek pa nepregleden – Vaščani se sprašujejo, kje so inšpektorji

