Gasilci ponoči dvakrat hiteli na Lokve

21.5.2024 | 07:00 | M. K.

Minulo noč ob 00.38 je v bližini naselja Lokve pri Črnomlju gorel prometni znak ob cesti. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar, znak je uničen. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 3.04 pa je na Lokvah gorel komunalni zabojnik. Tudi tega so pogasili gasilci PGD Črnomelj in pregledali okolico.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA, izvod 4. Desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AC NOVO MESTO-ZAHOD, izvod 2. REZERVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE 1978;

- od 7:30 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOTI - GRČEVJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mirna šola, nizkonapetostno omrežje Mercator.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Nemška vas, Reber Vrhulje, Ravno in Drenovec med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Terme naselje 2, nizkonapetostno omrežje – Terme naselje 2 pa med 9:00 in 12:00 uro.

