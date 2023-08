V Šentjerneju v treh letih dolg občine zmanjšali za dobra dva milijona evrov

11.8.2023 | 12:45

Obnova šolskega atletskega in nogometnega igrišča dobro poteka in je zdaj že skoraj pri kraju.

Šentjernej - Ob skorajšnjem prazniku Jernejevo 2023 so na včerajšnji novinarski konferenci v Kulturnem centru Primoža Trubarja odgovorni predstavili naložbe občine, ki so pri kraju oz. potekajo, ter tudi načrtovane. Nobenih ni malo.

Občina Šentjernej je namreč gospodarsko zelo razvita občina, ki za gradnjo in prenovo občinske prometne ter druge infrastrukture že leta namenja dosti denarja, letos približno štiri milijone evrov.

Pri številnih naložbah je uspešna pri pridobivanju evropskih in državnih sredstev, »saj se svoj denar trudimo oplemenititi. Upamo, da bo država imela posluha za naše infrastrukturne projekte tudi zdaj, kljub velikim potrebam pri odpravi posledic škode po velikih poplavah,« je dejal šentjernejski župan Jože Simončič.

Župan Jože Simončič

Tudi Šentjernejčani, ki so v preteklosti že močno trpeli zaradi hudih poplav, ne stojijo križem rok. Med naložbami, ki se že izvajajo oz. jih še pripravljajo, so tako protipoplavna zaščita s pripravo poplavne študije za gorjanski hudourni potok Pendirjevka in protipoplavna zaščita ob sosednjem gorjanskem potoku Kobila. Tudi za gasilstvo redno letno v proračunu namenjajo sto tisoč evrov.

Pomembna obvoznica

Pri šentjernejski osnovni šoli zdaj poteka prenova in posodobitev šolskega športnega igrišča s stadionom in novo atletsko stezo iz tartana ter nogometnim igriščem. Letošnji atletski miting za Jernejevo bo 25. avgusta že potekal tu.

Čez reko Krko v Mršeči vasi še uporabljajo pontonski most.

Do konca leta načrtujejo še postavitev sončnih elektrarn na stavbah v občinski lasti, naložbena in vzdrževalna dela na občinski cestni in komunalni infrastrukturi ter optimizacijo občinskega vodovodnega omrežja z gradnjo dodatnega vodohrana na Šmarju s tisoč kubičnimi metri prostornine.

Za razbremenitev jedra Šentjerneja je pomembna izgradnja SV obvoznice z ureditvijo krožišča pri stadionu, pri čemer dobro sodelujejo z DRSI.

Gradili bodo stanovanja in hiše ter še prej most v Mršeči vasi

Občina se zaveda, da je rak rana občine stanovanjska gradnja, saj primanjkuje stavbnih zemljišč zlasti v Šentjerneju. Zato na občini po besedah župana Simončiča pripravljajo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, ki naj bi bil sprejet v dveh letih. Ker nameravajo v središču kraja ob osrednjem parku zgraditi štiri manjše stanovanjske bloke in 31 stanovanjskih hiš, načrtujejo tudi spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Samo Hudoklin (na desni), direktor OU občine Šentjernej, na levi podžupan Jože Vrtačič.

Direktor občinske uprave Samo Hudoklin je med drugim povedal, da tečejo priprave tudi za gradnjo nadomestnega, približno 1,8 milijona evrov vrednega betonskega mosta v Mršeči vasi, za kar je občina zdaj šla v drugi razpis za izvajalca del. »Zdaj pregledujemo vloge, sledijo pogajanja in upamo, da bo vse hitro steklo,« pove Hudoklin. Zdaj že skoraj deseto leto čez Krko uporabljajo pontonski most Slovenske vojske in zanj plačujejo najemnino.

Priprave tečejo tudi za gradnjo približno 3,8 milijona evrov vredne športne dvorane pri šentjernejski osnovni šoli.

Dve otvoritvi v vaseh

Na novinarski konferenci (od leve proti desni): podžupan Jože Vrtačič, direktor OU Samo Hudoklin, župan Jože Simončič in podžupan Andrej Mikec. Na desni Tanja Brate iz OU.

Na cestnem področju velja omeniti ureditev infrastrukture v Dolenjem Maharovcu, ki je v celoti zaključena in katere vrednost je dobrih 1, 9 milijona evrov. »Prvič gre menda za res celovito in sočasno prenovo vasi, od zamenjave vodovoda, kanalizacije, obnove ceste s novim pločnikom, novo cestno razsvetljavo, elektro vodi, itd., skratka, zahvaljujem se ljudem za potrpežljivost,« pove župan Simončič. Na začetku naselja iz smeri Gorenje Gomile je zgrajeno krožišče, ki bo služilo kot dostop do bodoče čistilne naprave, za umirjanje prometa, v bodoče pa lahko tudi za obvoz.

V 3. fazi je končana tudi ureditev infrastrukture v Dolenji Stari vasi, kjer je vas v celoti preurejena, ostaja le še manjši del. Vrednost investicije znaša 290 tisoč evrov.

Obe naložbi bodo predali namenu v času Jernejevega.

Uspešni finančno in poslovno

Tu domuje občinska uprave občine Šentjernej.

Prvi mož občine je z zadovoljstvom povedal, da je stanje javnih financ občine Šentjernej dobro in stabilno, vse obveznosti redno odplačujejo, manjša se tudi dolg zaradi kreditov.

V treh letih Simončičevega županovanja jim je uspelo dolg od konca leta 2021 zmanjšati s 6,9 milijona evrov na 6,3 milijona (do konca lanskega leta), kar pomeni za dobra dva milijona evrov. Zdaj znaša 6 milijonov, ob koncu leta pa bo krepko pod 6 milijoni evri, zagotavlja župan.

Lani so prejeli skoraj 2,2 milijona evrov transfernih prihodkov, največji delež iz državnega proračuna ter proračuna EU (kohezijski sklad) je šlo za celovito energetsko sanacijo javnih objektov v lasti Občine Šentjernej.

Besedilo in foto: L. Markelj