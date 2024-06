kronika

Po trčenju trije v bolnišnico

15.6.2024 | 08:00 | R. N.

Včeraj ob 21.38 sta na Metliški cesti v Semiču trčili dve osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in pomagali pri oskrbi poškodovanih oseb. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so tri poškodovane osebe oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Za odstranitev posledic nesreče je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja, so sporočili z novomeške izpostave regijskega centra za obveščanje.

Foto: arhiv DL

