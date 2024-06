dolenjska

Šentjernejske Kokoške državne prvakinje

14.6.2024 | 07:30 | L. Markelj, fotografije: Danijela Pavlič

Šentjernej/Mali Podljuben - Ker je ekipa Društva kmečkih žena Novo mesto lani v Škocjanu zmagala na 16. državnih ženskih kmečkih igrah, je bilo društvo letos gostitelj 17. državnih ženskih kmečkih iger. Pred dnevi so potekale v Malem Podljubnu, pripravili pa so jih v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije.

Ekipa Kokoške Društva kmetic Šentjernej se je vesela zmage na državnih ženskih kmečkih igrah!

Od 16 ekip iz vse Slovenije se je najbolje odrezala ekipa Društva kmetic Šentjernej z imenom Kokoške, ki so postale državne prvakinje.

»Res smo vesele in ponosne na uspeh naše ekipe, ki so jo zastopale Anica Škedelj, Andreja Peterlin in Katja Račič. Odlično so opravile naloge in se že kot najboljše od osmih uvrstile v finale oz. drugi del tekmovanja, kjer so nadaljevale z odličnimi predstavami in osvojile prvo mesto! Borile so se tudi za lanski tekmovalki Danico Ferkolj in Tatjano Račič, ki se borita z boleznijo in poškodbami!« je povedala predsednica DKŽ Šentjernej Danijela Pavlič.

Na državnih kmečkih igrah so Šentjernejčanke sodelovale drugič in že zmagale. To pomeni, da bodo prihodnje leto gostiteljice one, in dogodka se že veselijo.

Na tekmovanju so se na 2. mesto uvrstile Škratke iz Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev iz šmarješke občine, ter na 3. mesto Cinije iz Društva podeželskih žena Ivanjščice iz Ivančne Gorice.

Igre, ki so bile zelo pestre, ter so bile tako spretnostne kot zabavne in primerne za vse starosti – ena od članic ekipe mora biti starejša od 60 let - je vodila predsednica Društva kmetic Slovenije Irena Ule.

