dolenjska

Urbanka v KS Kandija - Grm

16.6.2024 | 10:45 | M. Ž.

Novo mesto - Urbanka, pisarna celovite urbane prenove, po uspešni akciji v KS Bršljin prenaša dobro prakso v KS Kandija - Grm.

Vsa gospodinjstva bodo v nabiralnike prejela letak z informacijami o možnostih in načinih zbiranja njihovih pobud. Do konca junija bodo imeli krajani te KS in tudi njeni obiskovalci možnost, da predlagajo, kako izboljšati kakovost prebivanja v krajevni skupnosti. V mislih imajo predvsem manjše, lažje izvedljive prostorske posege, veseli pa bodo prav vsakega predloga.

Pobude lahko oddajo na več načinov:

- osebno na eni od stojnic, ki bosta ob križišču med Trdinovo ul. in Kandijsko c. (v nedeljo, 16. 6., od 12. do 17. ure) ter na igrišču na Smrečnikovi ul. (v četrtek, 20. 6., od 17. do 20. ure). V primeru dežja pa naslednji dan ob istem času;

- pisno v Zbiralnik idej (unikatno oblikovani zeleni poštni nabiralnik z oglasno tablo na fotografiji), ki bo postavljen na naslednjih lokacijah: ob oglasni deski KS pred vhodom za razredno stopnjo OŠ Grm (med 12. in 16. 6.), ob trgovini Mercator na Smrečnikovi ul. (od 17. do 23. 6.) in na križišču med Smrečnikovo in Trdinovo ulico (od 24. do 30. 6.);

- pisno v poštni nabiralnik KS Kandija–Grm na Smrečnikovi ulici 16 (do vključno nedelje, 30. 6.);

- elektronsko na e-naslova blazhabjan@yahoo.com ali ks.kandija.grm@novomesto.si (do vključno nedelje, 30. 6.), kjer dobite tudi vse dodatne informacije.

Urbanka (2)

Najprej bodo predstavniki Urbanke skupaj s KS Kandija - Grm zbrali pobude, nato pa jih bo pregledala strokovna komisija in naredila izbor. Med izbranimi pobudami bodo prebivalci KS predvidoma septembra izglasovali tisto najbolj zaželeno spremembo v prostoru. Zadnja možnost glasovanja bo na zboru krajanov 28. septembra na grmskem gradu. Projekt z največ glasovi bo svet KS Kandija - Grm realiziral do konca svojega mandata.

‹ nazaj