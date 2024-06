dolenjska

Do konca leta 530 metrov lovilnih mrež

13.6.2024 | 14:00 | M. Ž.

Straža - Straški župan Dušan Krštinc in predsednik uprave novomeške družbe CGP Martin Gosenca sta dopoldne podpisala pogodbe za 1. fazo projekta »Zaščita pred padajočim kamenjem v naselju Straža« v vrednosti dobrih 663.000 evrov, s čimer se v tej dolenjski občini lotevajo zahtevne ureditve problematike padajočih skal s straškega hriba, ki že vrsto let ogrožajo tamkajšnje hiše, zidanice in stanovanjske bloke v središču kraja.

Pogodba je podpisana, zdaj se začne težko delo.

Kot je povedal župan, je omenjena problematika prisotna že desetletja, v zadnjih letih pa še bolj pereča zaradi povečane erozije tal in težkega snega, ki je podrl številna drevesa, s čimer so izpolnjeni pogoji, da se kameni in tudi velike skale premikajo in valijo v dolino. To območje je strmo, zahtevno in nevarno za gibanje, poleg tega pa sodi med varovana območja, kjer sečnja lesa ni dovoljena.

Da bi zaustavili padajoče kamenje in skale, je občina Staža že pred 8 leti skupaj s Fakulteto za geodezijo izvedla popis vseh skal, ki predstavljajo potencialno nevarnost za ljudi in premoženje. »Ta je bil podlaga za projekt za zaščito pred padajočim kamenjem, ki ga je izdelalo podjetje Apus, Občina je nato letos objavila naročilo male vrednosti za postavitev lovilnih ograj oziroma mrež na najbolj ogroženih odsekih, in sicer treh delov v skupni dolžini 290 metrov nad naseljem Dolenja Straža in treh delov v skupni dolžini 240 metrov nad naseljem Gorenja Straža. Na razpisu smo med štirimi ponudniki kot najugodnejšega izbrali podjetje CGP iz Novega mesta s podizvajalcem podjetjem P.E.D Sava iz Ljubljane. Seveda smo v tem času izbrali tudi podjetje, ki bo opravljala nadzor, to je IRGO consalting iz Ljubljane, tako da imamo vse pripravljeno za samo gradnjo,« je dejal župan. Lovilne ograje naj bi bile postavljene do konca leta.

Martin Gosenca je povedal, da gre za zahteven projekt zaradi težko dostopnega terena. »Pobočje nima cest, po katerih bi se pripeljali do mest, zato se bomo morali usklajevati z lastniki zemljišč in krajani. Pa tudi sami izvajalci se bodo med delom morali ščititi, da ne bi prišlo do kakšnega podora skal. Imamo pa izkušenega podizvajalca, ki je podobne mreže in zaščite delal že na območju Idrije in Godoviča, kjer je ščitil državno cesto tudi s 6-metrskimi mrežami pred podobnimi podori,« je orisal.

Na občini so pojasnili, da bodo ograje visoke od 3 do 5 metrov in jih bodo uredili glede na posebnosti terena, njegov nagib in velikost nevarnih skal, ki so jih evidentirali že pred leti. Pritrdili jih bodo na stabilne točke pobočja z uporabo temeljev in sidrišč. Gre za strukture sestavljene iz močnih jeklenic, mrež in podpornih stebrov, ki tvorijo mrežno strukturo, ki je zasnovana tako, da absorbira in zadrži udarce padajočih skal. Izbor mreže in debelino jeklenic bodo glede na specifiko terena postavili na podlagi pričakovanih sil udarcev, ki so jih izračunali strokovnjaki.

V prihodnjih letih bodo s postavitvijo zaščite nadaljevali, čaka jih je 1.479 metrov lovilne ograje. Skupaj gre namreč za okoli dva kilometra ograje, ki bo zagotavljala varnost ljudi in preprečevala škodo na infrastrukturi in premoženju. Denar za to prvo fazo zagotavlja občina sama, tam, kjer je lastnica zemljišča država, pa po besedah župana Krštinca, pričakujejo tudi denar od države oz. SiDG, družbe za gospodarjenje z gozdovi v državni lasti.

