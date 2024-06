bela krajina

Nevarna Vinogradniška cesta v Metliki?

15.6.2024 | 15:00

Metlika - Bralka iz Metlike se je oglasila v zvezi z Vinogradniško cesto, za katero pravi, da je ena najnevarnejših daleč naokrog. »Na odseku, ki leži na strmem pobočju, je cesta tako ozka, da se težko srečata avtobus, ki tam vozi večkrat na dan, in manjši avtomobil, da o kakih tovornjakih ne izgubljam besed. Ko se istočasno tam znajde še pešec, zanj seveda ni prostora. Pešec se stiska k zaščitni obcestni ograji, ob kateri je nepokošena, več kot meter visoka trava,« opisuje Metličanka in se sprašuje, ali je cvetoča trava ob ograji morda namenjena čebelam, da nabirajo med. »Če ni denarja za semafor, bi pa morda kdo z zavoda za zaposlovanje tam našel delo, na tej prometni, a od Boga, občine in države pozabljeni cesti,« še pove klicateljica.

Občina Metlika

Na Občini Metlika to problematiko poznajo, a pravijo, da žal niso pravi naslov za reševanje. »Cesta je namreč v upravljanju državne Direkcije za infrastrukturo in mi kot občina pooblastil za poseganje vanjo nimamo. Občina je za umiritev prometa izvedla več aktivnosti – talne označbe, meritve premičnega radarja, da bi občanom zagotovili kolikor toliko varno pot po Vinogradniški cesti. Predstavniki Občine Metlika na nujno ureditev Vinogradniške ceste odgovorne ustanove opozarjamo na vsakem sestanku,« še pove Maja Simonič, strokovna sodelavka za protokol in odnose z javnostjo.

