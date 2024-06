kronika

Reševalci prišli na kraj nesreče, poškodovane osebe pa ni bilo več

16.6.2024 | 08:00 | R. N.

Ob 18.20 je v naselju Dolenja Pirošica, občina Brežice, prišlo do prometne nesreče dveh osebnih vozil. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in posuli cestišče z vpojnimi sredstvi. Ob prihodu reševalcev NMP Brežice na kraj nesreče, poškodovane osebe ni bilo, ker je zapustila kraj dogodka. Obveščene so bile pristojne službe, so sporočili regijskega centra za obveščanje Brežice.

Foto: arhiv DL

