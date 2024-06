posavje

FOTO: Z izjemnimi umetniškimi pričeskami prvič na maturo

13.6.2024 | 14:40 | D. Stanković

Sevnica - Da je mogoče naravne materiale vpeti tudi v elegantne, inovativne trajnostne pričeske, so z včerajšnjo predstavitvijo vrhunskih umetnin, ki so jih ustvarili v okviru maturitetnega predmeta frizerstvo, dokazali dijaki Srednje šole Sevnica v programu frizerski tehnik. S kolekcijo Ekološki elegans so dijaki tako skozi svojstvene stile oblikovanja in kreativnosti izrazili tudi svoj odnos do okolja. Gre za prvo generacijo bodočih frizerjev, ki končujejo program 3 plus 2.

Mladi kreatorji in njihove umetnine.

»Izbrala sem si temo trajnostne pričeske Škrlatno zvezdnato nebo. Ena od nalog je bila barvanje, tako sem naredila rdeče pramene, da sem dobila več rdečih nians, s katerimi sem želela na eni strani ustvariti sončni zahod, dodala pa sem še nianse vijolične in modre in tako ustvarila škrlatno nebo. Model sem oblekla pretežno v modro barvo in tako dobila kontrast z rdečo frizuro,« je svojo kreacijo ob včerajšnji predstavitvi opisala Anika Teraž. Prepričana je, da lahko frizerji s trajnostnimi in inovativnimi pristopi ne le izboljšajo svoje poslovanje, pač pa tudi bistveno prispevajo k boljši prihodnosti za vse. »Z zavestnimi odločitvami in nenehnim učenjem lahko postanemo vodilni v trajnostnem gibanju ter navdih za svoje stranke in skupnost,« dodaja.

Da je mogoče v elegantno pričesko vpeti tudi limone, grozdje in drugo sadje, izdelano iz ekoloških materialov, pa je z Ekološko vegi pričesko dokazala Monika Sanjkovič. Poleg estetskega učinka je želela prikazati tudi pomen zdrave prehrane, bogate z vitamini in minerali, za zdravje las in lasišča, ter izpostaviti vse večjo ozaveščenost strank in večje povpraševanje po naravnih kozmetičnih izdelkih in izdelkih za nego las.

»Gre za program 3 plus 2, torej nadgradnjo dosedanjega poklicnega izobraževanja. Bilo je veliko novega, svežega, predvsem pa veliko dela tako s strani mentorjev kot seveda dijakov. Me veseli, da so tako lepo sprejeli sam program kot tudi delo, ki so ga izrazili z današnjimi kreacijami, ki so me popolnoma ganile. So nad pričakovanji, izjemno izvirne, sveže, inovativne, drugačne. Naš cilj je s tem dosežen,« je dejala učiteljica praktičnega pouka frizerstva Vesna Adžaga. »Menim, da tudi frizerstvo predstavlja cel sklop odprtih poti, ki vodijo tudi v smeri stilistov, modnih kreatorjev in še kam.«

Program frizerskega tehnika, ki se letos v Sloveniji izvaja prvič, je v Sevnici zaključilo šestnajst dijakov, kar je optimalno število, približno toliko naj bi jih tudi prihodnje leto, pravi ravnatelj Srednje šole Sevnica Matjaž Prestor. V sevniško šolo, edino frizersko šolo v tem delu Slovenije, prihajajo poleg dolenjskih in posavskih tudi dijaki s celjskega in ljubljanskega konca. »Glede na to, da je ta program nastajal več kot dvajset let, smo vsi nestrpno pričakovali, da ga dobimo. In ko smo ga končno dobili, smo delali dneve in noči, da smo ga pripeljali do današnje točke. Gre torej za nadgradnjo srednjega poklicnega izobraževanja in je bil za vse nas pravi izziv. Učni načrti te nadgradnje temeljijo zlasti na tem, da so dijaki čim bolj samostojni, kreativni, ustvarjalni, inovativni, da sami čim več raziskujejo. Današnja predstavitev je rezultat teh dveh let in menim, da je to res čudovita nadgradnja, vsekakor stopnička višje od triletnega programa. Presrečni in ponosni smo, da lahko izvajamo ta program,« je dejal Prestor. Sevniška šola je edina od manjših šol s programom 3 plus 2, dobile so ga še frizerske šole v Ljubljani, Celju, Kranju in Mariboru.

Na poklicni maturi so se tako dijaki prvič doslej spopadli s predmetom frizerstvo – teorija, ki temelji na kemiji in biologiji, vpleteni v frizersko stroko. »Če želi frizer poznati temelje, zakaj se nekaj z lasmi zgodi ali zakaj se las morda ne odzove tako, kot pričakujemo, je znanje kemije in biologije nujno,« dodaja profesorica biologije Andreja Tomažin. Dijaki so svoje stvaritve zagovarjali tudi ustno in jih opisali v pisni nalogi. Po besedah Tomažinove bodo vse te elaborate zbrali v brošuro in jih do jeseni objavili na spletni strani šole.

‹ nazaj