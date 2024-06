posavje

Otroci v šoli, policija v okolici, starši bolj pomirjeni

13.6.2024 | 13:00 | STA; DL

Brežice/Velika Dolina - V okolici Osnovne šole Velika Dolina, kjer je 14-letnik v razredu fizično napadel učenca 9. razreda in ga poškodoval, je še vedno povečana prisotnost policije, so potrdili na Policijski upravi (PU) Novo mesto. Brežiški župan Ivan Molan pa je za ponedeljek sklical varnostni sosvet, na katerem bodo deležniki razpravljali o nadaljnjih ukrepih.

OŠ Velika Dolina (Vir: Občina Brežice)

Vodja operativno-komunikacijskega centra PU Novo mesto Robert Perc je potrdil, da so se policisti policijske postaje Brežice "organizacijsko in kadrovsko prilagodili tako, da je v bližini osnovne šole v določenem času povečano število policistov oziroma policijskih patrulj". Perc je dejal tudi, da bodo v prihodnjih dneh varnostne ukrepe prilagajali "razvoju situacije in tako ohranjali varnost otrok in vseh ostalih v šoli".

Učenci so se vrnili

Za dodatno varnost je po besedah ravnateljice OŠ Velika Dolina Anje Zevnik poskrbljeno z dežurstvom učiteljev po šolskih hodnikih. "Poleg tega imamo na šolskem hodniku varnostnika skozi ves učno-vzgojni proces, imamo pa okoli šole tudi policiste, ki nadzorujejo stanje in zaokrožijo tudi malo okrog šole po okoliških vaseh, se zopet vrnejo, tako da je za varnost nekako poskrbljeno," je dejala Zevnik in poudarila, da so otroci, zaposleni in starši bistveno bolj pomirjeni kot v začetku tedna: ''Zelo težko je govoriti, kako se učenci počutijo. Zagotovo je drugačen občutek biti v šoli danes ali prejšnji petek. Upam, da bomo nekako zaključili to šolsko leto, tako kot smo navajeni.''

Zevnik je dejala, da podatkov o zdravstvenem stanju napadenega učenca nima. So pa mediji v sredo poročali, da je poškodovani učenec že v domači oskrbi in da ne bo imel trajnih fizičnih posledic.

Glede napadalca pa je Zevnik povedala, da so ga "odstranili iz šole in tako zagotovili varnost ostalim deležnikom šolanja". Zagotovila je, da bo učni proces zanj v prihodnosti potekal po prilagojenem načinu in da ne bo v stiku z ostalimi učenci, ni pa jasno, ali se bo šolal v istem šolskem poslopju: ''Zagotovo pa lahko rečem, da v šolski prostor ta čas, ko bodo imeli ostali učenci pouk, ne bo vstopal. Nekako bomo že poskrbeli, da bo ta prilagojen način pouka potekal v drugem prostoru ali pa v času, ko učencev ne bo.''

Večina otrok se je, potem ko so bili v torek pri pouku le štirje od 130 učencev, vrnila v šolo, je povedala ravnateljica, ki je tudi zadovoljna s sodelovanjem šole s pristojnimi institucijami: ''Na šoli je večina otrok. Nekaj jih manjka zaradi takšnih in drugačnih razlogov, težko pa rečem, da je kdo ostal doma zaradi tega neljubega dogodka. Pouk smo želeli izvesti kar se da normalno, govorili smo tudi s psihologom, to pomoč so nam ponudili iz zdravstvenega doma, tako da smo jo ponudili tudi staršem. Učence smo povabili, naj gredo, če imajo kakšno stisko, do svetovalne delavke, in kolikor mi je znano, je nekaj otrok prišlo na pogovor, kar se mi zdi dober znak. Je pa treba najti neko pametno mero, koliko in kako govoriti o dogodku.''

Občina najela varnostnike

Župan občine Brežice Ivan Molan je dejal, da je občina najela varnostno službo, ki je stalno prisotna na šoli, hkrati pa je opozoril na omejene pristojnosti občine glede varnosti, saj je ta v pristojnosti ministrstev in policije. Molan je zatrdil tudi, da bo učencem, njihovim staršem in zaposlenim na šoli občina zagotovila psihosocialno pomoč.

Brežiški župan bo zaradi napada za ponedeljek sklical občinski varnostni sosvet, kjer po županovih navedbah sodelujejo policija, socialne institucije, komisija za romsko problematiko, svetniki in ostali. Razpravljali bodo o nadaljnjih varnostnih ukrepih. Obenem je povedal, da se zavzema za več sodelovanja 11 županov in županj dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin, ki so lani poleti v državni zbor vložili zakonodajne spremembe, katerih namen je ureditev razmer otrok in mladine iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih.

Iz Krajevne skupnosti Velika dolina pa so medtem sporočili, da bo v ponedeljek v prostorih OŠ Velika Dolina potekala izredna seja svetov okoliških krajevnih skupnosti in sveta staršev. Na seji bodo med drugim oblikovali stališča in sklepe svetov v zvezi z aktualno problematiko in zagotavljanjem varnosti na šoli.

Stanje v Veliki Dolini je ob prihodu na današnjo sejo vlade ocenil tudi minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda. Dejal je, da je v omenjenem primeru ravnateljica šole pravilno postopala, odkrivanje vzrokov za dogodek pa je zdaj na drugih pristojnih institucijah. Ko bo znanih več informacij, pa bo možno tudi nadaljnje primerno ukrepanje, je dodal.

O tem, ali bi vlada vendarle lahko kakorkoli pristopila k preprečevanju podobnih situacij, tudi z zakonodajo, ki ureja romska vprašanja, pa je minister dejal, da ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pri tej temi zgolj podaja predloge, in denimo zagotavlja izobraževanje otrok iz romskih skupnosti, poseganje v kakršenkoli druge pravice skupnosti pa ni v pristojnostih resorja, ki ga vodi sam.

‹ nazaj