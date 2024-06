dolenjska

140 let Prostovoljnega gasilskega društva Trebnje

16.6.2024 | 09:40 | Besedilo in fotografije: R. N.

Trebnje - »Naj bo dan ali noč, mi gremo na pomoč!« Tako poudarjajo v Prostovoljnem gasilskem društvu Trebnje, ki je včeraj praznovalo 140-letnico delovanja. Slovesnost se je začela s povorko gasilcev, ki so se po cesti sprehodili mimo občine do gasilskega doma v Trebnjem, slavnostni govornik na prireditvi pa je bil minister za obrambo Marjan Šarec.

Predsednik PGD Trebnje Lovro Hren

»Prav v teh dneh pred 140 leti se je ustanavljalo prostovoljno gasilsko društvo Trebnje, namreč najstarejši ohranjen zapis s prvimi pravili trebanjske prostovoljne požarne brambe datira s 30. junijem 1884. V 140 letih je društvo imelo vzpone in padce, vendar se je vedno pobralo in se razvijalo dalje. Ta razvoj ni bil samoumeven. Za napredek gasilskega društva in doseganje stopnje razvoja in opremljenosti, kot jo imamo po 140 letih, ste vedno bili - in vedno boste - zaslužni člani in članice društva, ki žrtvujete svoj čas in s svojim poslanstvom ter prodornimi idejami premikate gasilstvo na bolje,« je povedal predsednik PGD Trebnje Lovro Hren.

Društvo danes šteje 160 članov, od tega je 54 operativnih. Hren je gasilce pozval, naj bodo še naprej požrtvovalni, pogumni, predani, ustvarjalni, saj so pred njimi novi načrti, ki jih bodo samo s skupnimi močmi uspešno uresničili.

Praznovanje se je začelo s povorko gasilcev.

Društvo ima status gasilske enote širšega pomena, zato izvaja tudi naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, naloge tehničnega reševanja v nesrečah v prometu in ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah. Po besedah predsednika pogosteje kot ob požarih posredujejo pri prometnih nesrečah, nekaj je tudi intervencij z nevarnimi snovmi, v porastu pa je tehnična in druga pomoč, kot je denimo odpiranje vrat, če se v stanovanju nahaja oslabela oseba. Na intervencijo povprečno izvozijo prej kot v petih minutah. Velik poudarek dajejo izobraževanju svojih članov, prav tako zaščitni opremi in voznemu parku, ki ga ves čas posodabljajo.

Na slovesnosti se je zbralo veliko gasilcev.

Zbrane je nagovoril tudi predsednik Gasilske zveze Trebnje Franci Hrovatič, ki je izpostavil, da ta častitljiva obletnica ni le priložnost za praznovanje, temveč tudi za pregled dela in zahvala vsem, ki so kakorkoli prispevali k razvoju in uspehu društva. »PGD Trebnje je skozi zgodovino vedno igralo ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti ob nesrečah v naši skupnosti. S ponosom lahko rečemo, da je to društvo eno najstarejših in najbolj uglednih v Sloveniji. Sodi v 4. kategorijo in je osrednja enota GZ Trebnje. Vaša predanost, usposobljenost, pripravljenost na pomoč ob vsakem času so tiste vrednote, ki so vas pripeljale do tega, kjer ste danes,« je dejal.

Po mnenju trebanjske županje Mateje Povhe visok jubilej odraža odgovornost in pripadnost številnih generacij. »Zaupanje naših občanov do vas je zelo veliko. V lokalni skupnosti se vašega pomembnega prispevka k skupni varnosti zavedamo ter namenjamo nadaljnjemu razvoju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami veliko pozornost,« je povedala Povhe.

Na koncu je pred mikrofon stopil tudi minister za obrambo Marjan Šarec, ki je povedal, da ima gasilstvo na Slovenskem dolgoletno tradicijo in je vir našega ponosa. »Gasilci in gasilke so bili vedno povezovalni člen v svojih krajih, so bili središče kulturnega, narodnozavednega in predvsem družbenega življenja. Zato je praznovati tako častitljivo obletnico res veličastno, treba je praznovati s ponosom.«

Minister za obrambo Marjan Šarec

Po njegovih besedah slovensko gasilstvo v zadnjih letih doživlja nesluten razvoj, spremenila se je oprema, taktika gašenja, način reševanja, pa tudi intervencije. »Če je bil v preteklosti glavni boj s požari, je danes vse kaj drugega,« je poudaril minister in spomnil, da je Slovenijo leta 2022 prizadel zgodovinski in zelo obsežen požar na Krasu, lanu pa katastrofalne poplave. »Vse to nas ni nas ni navdalo z obupom, temveč naučilo nas je novih stvari. Naučilo nas je, da moramo še hitreje slediti razvoju, da se moramo še hitreje prilagajati novim izzivom in da moramo še hitreje dopolnjevati svojo opremo in znanje,« je zatrdil Šarec ter izpostavil ukrepe, ki jih je država sprejela, da bi pomagala gasilcem.

Namenu so predali vozili PV-1 in TRV-D.

Na včerajšnji slovesnosti so namenu predali tudi dve novi vozili PV-1 in TRV-D, ki jih je blagoslovil trebanjski župnik Jože Pibernik. Na koncu je sledila še podelitev odlikovanj Gasilske zveze Slovenije.

