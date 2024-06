kronika

FOTO: Med vožnjo odpadlo kolo; ukradli kovčka z orožjem; pestro na veselicah

15.6.2024 | 09:10 | R. N.

Policisti so v četrtek na številko 113 sprejeli 191 klicev, od tega je bilo 70 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Vlomili so v cvetličarno v Krškem. Odnesli so telefon in naredili za dvesto evrov škode. V Straži so neznanci pristopili do gradbišča in iz traktorja ukradli priklop za prikolico. Lastnike so oškodovali za okoli dva tisoč evrov, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Brez kolesa

Prometni policisti so na avtocesti pri Zalokah obravnavali nenavaden dogodek, ki se je k sreči dobro končal. Na številki 113 so policisti prejeli klic nezadovoljnega potnika, ki se je peljal v kombiniranem vozilu iz Srbije v Slovenije in sprl z voznikom zaradi občutka, da vozilo ni tehnično brezhibno. Vozilu je tudi počila pnevmatika. Ko so si policisti pobliže ogledali vozilo so ugotovili, da je iz kombija prednje levo kolo odpadlo. Nekaj vijakov na kolesih je manjkalo, drugi pa niso zdržali in je med vožnjo kolo odpadlo. Začasno so mu zasegli registrske tablice in ga zaradi tehnične pomanjkljivosti vozila oglobili.

Prometni policisti so na avtocesti pri Zalokah obravnavali nenavaden dogodek, ki se je k sreči dobro končal. Voznik je med vožnjo ostal brez kolesa.

Obe fotografiji: PUNM

Vlomili v avtomobil

V Kanižarici so storilci izkoristili krajšo odsotnost lastnika in vlomili v osebni avtomobil. Pregledali so notranjost in iz zadnjega sedeža odnesli dva kovčka. Lastnik je imel v njih pet pištol, za katere je sicer imel dovoljenja. Ocenjuje, da so ga oškodovali za okoli tisoč šesto evrov. V preiskavi bodo ugotavljali tudi odgovornost lastnika orožja zaradi neustreznega hranjenja orožja.

Ukradli skuter

Izpred bloka na Kajuhovi v Črnomlju so v četrtek med peto popoldne in enajsto zvečer neznanci naložili in odpeljali skuter, ki je bil tam parkiran. Sicer je bil trenutno nevozen, a kljub temu vreden še okoli 1.300 evrov.

Poškodovan kolesar

Policisti so tisti dan obravnavali deset prometnih nesreč, od tega eno z lahkimi in eno s hudimi posledicami. Na Uršnih selih se je opoldne v prometni nesreči lažje poškodoval kolesar. Po prvih ugotovitvah ogleda naj bi 83-letni voznik osebnega avtomobila nepravilno prehiteval 59-kolesarja in ga zadel z ogledalom da je slednji padel po travniku ob cesti. Kolesarja so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Prisotnosti alkohola niso ugotovili.

Popoldne so v Leskovcu pri Krškem obravnavali prometno nesrečo med avtomobilom in peško. Po prvih ugotovitvah ogleda, ki so ga opravili prometni policisti, je 80-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom z zadnjim delom vozila zadel 68-letno peško. Pri 80-letnemu vozniku, ki je iz kraja odpeljal, so ugotovili prisotnost alkohola, a v dovoljenih mejah (0,20 mg/l alkohola v izdihanem zraku).

Novomeški policisti so dopoldne na Topliški cesti ustavili 27-letnega voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da ima neregistriran (in nezavarovan) avto spredaj in zadaj različni tablici, je brez obvezne opreme, z različnimi pnevmatikami… za nameček pa je voznik brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli.

Vozil pod vplivom mamil

Policisti na Obrežju so zgodaj zjutraj pod drobnogled vzeli 33-letnega voznika kombija iz Poljske. Ker so posumili o njegovi sposobnosti za vožnjo, so mu odredili alkotest, ki ni pokazal prisotnosti alkohola. Opravili so hitri test na mamila za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugi snovi, ki je reagiral na marihuano in opijate. Odredili so mu strokovnih pregled, ki ga je odkloni. Privedli so ga na okrajno sodišče, kjer so mu izrekli globoko 1200 evrov in pripisali 9 kazenskih točk. Policisti so mu zasegli še nekaj marihuane in amfetaminov, ki jih je imel pri sebi in ga oglobili za dodatnih 209 evrov.

Migranti

Na območju policijske uprave Novo mesto so policisti prijeli 70 oseb, za katere so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev za prestop notranje meje oziroma bivanje na območju Slovenije. Vse so prijeli na območju Posavja (Rigonce, Župelevec, Obrežje, Dobova, Rigonce, Rakovec, Loče, Podvinje, Kapele). Postopki z njimi še niso zaključeni.

Vlomili v gostinska lokala

Včeraj pa so policisti so na številko 113 sprejeli 266 klicev, od tega je bilo 88 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije, so zapisali v sporočilu za javnost.

V Gorenjem Maharovcu so v petek ponoči vlomili v gostinski lokal. Odnesli so cigarete in nekaj menjalnega denarja ter lastnikom povzročili skoraj tisoč evrov škode. Podobno škodo so storilci naredili tudi z vlomov v gostišče v Dolgi vasi pri Žužemberku, od tam so sicer odnesli zvočnik, sup in menjalni denar.

Šentjernejski policisti prijeli tatove

Nekaj po osmi zvečer so policisti na številki 113 prijeli prijavo oškodovanca iz okolice Šentjerneja, da je na videonadzornem sistemu opazil dva osumljenca, ki sta izpred hiše ukradla kolo, ga dala v avto in se odpeljala. Policisti iz Šentjerneja pol ure kasneje v Dragi izsledili vozilo ustreznega opisa. V njem so bile štiri osebe, med njimi tudi 29-letnik in 31-letnik, ki sta zelo ustrezala opisu dveh osumljencev. V prtljažniku vozila so našli tudi ukradeno kolo. Kolo so vrnili lastniku, 29-letnika in 31-letnika pa bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja tatvine in kršitve nedotakljivosti stanovanja.

Policistom iz Šentjerneja so pri iskanju osumljencev pomagali tudi policisti posebne policijske enote novomeške policijske uprave.

Pretep v lokalu in na javni prireditvi

Nekaj pred osmo zvečer je včeraj več policijskih patrulj iz Brežic posredovalo v gostinskem lokalu v Cerkljah ob Krki, kjer naj bi se pretepali. Po prvih zbranih obvestilih je 42-letnik prišel v spor z dvema gostoma. Po verbalnem sporu je lokal zapustil, se je čez nekaj časa vrnil z več osebami, očitno z namenom obračuna, saj so uporabljali palice, sekiro in dražilne razpršilce (solzivec). Enega 33-letnika so poškodovali po glavi in pošpricali s solzivcem, drugi 33-letnik pa je potreboval zdravniško pomoč zaradi solzivca. Oba so oskrbeli na urgenci. V razgrajanju so poškodovali tudi inventar lokala. 42-letnika bodo kazensko ovadili zaradi kaznivih dejanj ogrožanja varnosti, poškodovanja tuje stvari in groženj. Preiskava še poteka.

Ob polnoči so policisti posredovali na javni prireditvi v Krškem, kjer naj bi prišlo do pretepa. Po prvih ugotovitvah naj bi javni red in mir (ne prvič) kršil 19-letnik iz Brezine. Dva lažje poškodovana 17-letnika so oskrbeli reševalci, policisti pa preiskujejo kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe.

Razgrajali na veselici, uporabili solzivec



Okoli pol tretje ure zjutraj je več oseb klicalo na številko 113, da so na Uršnih selih neznanci z dražljivim sprejem pošpricali več oseb in se iz kraja odpeljali. Posredovali so policisti in reševalci, ki so skupaj oskrbeli štiri osebe zaradi lažjih poškodb (poškodbe sluznice). Na podlagi dobrega opisa so policisti vodnikov službenih psov, ki so ponoči opravljali naloge na območju Novega mesta, osumljence izsledili v Novem mestu. Novomeški policisti so prevzeli postopek in zasegli solzilne razpršilce in druge predmetov, za katere sumijo, da izhajajo iz kaznivih dejanj. Zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe sumijo kaznivega dejanja štiri osebe, stare med 17 in 21 let. Preiskava je v teku.

Pijan na električnem invalidskem vozičku

Policisti so obravnavali dvanajst prometnih nesreč, od tega tri z lažjimi poškodbami. Nekaj pred sedmo zjutraj je prišlo do prometne nesreče na Šegovi v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah je 22-letni voznik izsilil prednost 56-letni voznici osebnega avtomobila, ki se je ob trku lažje poškodovala. Prisotnosti alkohola niso ugotovili.

Ob pol deseti uri zvečer je, kot smo že poročali, prišlo do prometne nesreče na cesti od Semiča proti Metliki. Po prvih ugotovitvah ogleda je zaradi neprimerne strani in smeri vožnje 51-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal na drugo stran ceste in bočno trčil v vozilo, ki ga je vozila 21-letna voznica. V vozilu si bili še trije potniki. Policisti so poročali, da razen hudega strahu telesnih poškodb ni bilo, so pa ugotovili, kaj je verjetno botrovalo vožnji po drugi strani ceste – pri 51-letnemu vozniku je alkotest pokazal 0,93 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Voznika bodo kazensko ovadili.

Ob desetih zvečer so policiste klicali v Brezje pri Raki, kjer je na cesti ležal moški. Ugotovili so, da se je voznik, uporabnik posebnega prevoznega sredstva (električnega invalidskega vozička) zaradi vožnje preblizu desnega roba ceste prevrnil na cesto. Lažje poškodovanega so oskrbeli na kraju in ga odpeljali v brežiško bolnišnico. Preizkus alkoholiziranosti je pri 72-letnemu moškemu pokazal rezultat 0,93 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Ob enajstih zvečer so na Mirnopeški cesti novomeški policisti zasegli avto 37-letniku iz okolice Brežice, saj so ugotovili, da nima ustreznega vozniškega dovoljenja, na avtu pa so bile tablice drugih vozil. V epilogu se je tudi nedostojno vedel do policistov in ni upošteval ukazov, zato bo dobil položnico tudi zaradi kršitve javnega reda in miru.

Migranti

Policisti so včeraj obravnavali 122 oseb, ki so na nedovoljen način prestopile notranjo mejo oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje v Sloveniji. Dve so prijeli v Miličih na območju policijske postaje Črnomelj, preostale pa v Posavju (Rigonce, Brežice, Kapele, Obrežje, Jereslavec, Podvinje, Rakovec, Dobova, Mostec, Ponikve). Postopki z njimi še niso zaključeni, so še dodali na policiji.

‹ nazaj