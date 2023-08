Jernejevo se začenja – treba je tudi praznovati in se družiti!

10.8.2023 | 14:20

Letošnja Jernejeva povorka bo posvečena dediščini in ima naslov Šentjernej skozi čas.

Šentjernej - Avgusta praznuje občina Šentjernej svoj praznik, imenovan Jernejevo – po farnem zavetniku sv. Jerneju – in letošnje je pred vrati.

Program, ki se začenja v nedeljo, 13. avgusta, in bo potekal do nedelje, 27. avgusta, torej dva tedna, bo pester in bogat, tako lahko rečemo po današnji novinarski konferenci v Kulturnem centru Primoža Trubarja.

»Kar nekaj športnih, kulturnih, zabavnih in protokolarnih dogodkov se bo zvrstilo, program je prilagojen različnim okusom in interesom, in vsakdo bo lahko našel kaj zanimivega, dogodki pa so tudi teritorialno razporejeni, kar pomeni, da se ne dogaja vse le v Šentjerneju, kar je že preizkušeno in ljudem všeč,« pove župan občine Šentjernej Jože Simončič.

Jože Simončič je kot župan vesel, da društva zagnano sodelujejo tudi v programu letošnjega Jernejevega.

Na novinarski konferenci (od leve proti desni): podžupan Jože Vrtačič, direktor OU Samo Hudoklin, župan Jože Simončič in podžupan Andrej Mikec.

Tanja Brate (na desni), višja svetovalka za upravne zadeve na občini Šentjernej, je vodila novinarsko konferenco.

Letošnji zlatomašnik g. Anton Trpin

Poudari, da je glavni namen, da občani skupaj praznujejo »da ne pozabimo drug na drugega in da se tudi družimo. Hvaležni smo vsem društvom in ostalim, ki so se vključili v praznovanje letošnjega Jernejevega in vabljeni na dogodke,« pravi župan.

Jernejevo vsako leto pritegne med pet do deset tisoč obiskovalcev od vsepovsod. Med glavnimi letošnjimi dogodki, ki se pričenjajo v nedeljo s kasaškimi dirkami na hipodromu v Šentjerneju ob 14. uri (prost vstop), jih omenimo le nekaj.

Med športnimi izstopajo torkov 17. Jernejev kolesarski maraton, pa Atletski miting, ki bo letos nekaj posebnega, saj ga načrtujejo na prenovljene stadionu s tartansko atletsko stezo in novem nogometnem igrišču z umetno travo ter z novo javno razsvetljavo. Tudi Doberškov pohod je že tradicija, pa pohod za dedke in babice itd., novost je sprehod po poti dediščine Vrhpolja.

Vabil bo tudi Jernejev kino v Orehovico in v Mršečo vas.

Jernejeva povorka – Šentjernej skozi čas

Glavni dogodek bo seveda slavnostna seja občinskega sveta občine Šentjernej v soboto, 26. avgusta, na kateri bodo podelili letošnja občinska priznanja in nagrade – nagrado bo prejel Slavko Antončič –, ki ji bo pozno popoldne ob 18. uri sledila tradicionalna Jernejeva povorka. Rdeča nit bo tokrat Šentjernej skozi čas. Na izviren način se bodo predstavila domača društva in skupine, pa tudi gostje od drugod. Dopoldne bo pestro na Jernejevem sejmu, ko bo na prireditvenem prostoru na ogled tudi mavrična razstava paradižnikov in drugih pridelkov, dan odprtih vrat slovenske genske banke pasme šentjernejski petelin itd.

Župnik Anton Trpin zlatomašnik

Letošnje farno žegnanje v nedeljo, 27. avgusta, ki je tudi zadnji dan letošnjega Jernejevega, pa bo posebno zaradi slovesne zlate maše dolgoletnega domačega župnika in tudi častnega občana občine Šentjernej g. Antona Trpina – praznoval bo namreč 50 let mašništva.

»Jernejevo smo načrtovali še pred zadnjimi grozljivimi poplavami, ki nas tokrat v šentjernejski dolini niso prizadele. Naše dogodke bomo usmerili tudi v solidarnost, sicer pa bomo naš praznik vseeno praznovali, prepričani pa smo tudi, da bo pomoč vsem oškodovanim v poplavah tudi bolj dolgotrajne narave in bo še priložnost za to,« pove šentjernejski župan.

Na tiskovni konferenci so predstavili tudi glavne naložbe, ki že potekajo v občini in ki jih še načrtujejo. O tem sta spregovorila župan Jože Simončič in direktor občinske uprave Samo Hudoklin. Več v posebnem prispevku.

V priponki je program Jernejevega 2023.

Besedilo in foto: L. Markelj