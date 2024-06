šport

Šeška pustili ob igrišču

15.6.2024 | 12:40 | Rok Nose

Radeče - Andraž Lipec se spominja, kako so včasih z Benjaminom Šeškom v Radečah igrali nogomet – Z njim na morje v Portorož – Ustanovili navijaško skupino – Tudi v Brežicah navijaška cona

»Ko smo nekoč po šoli igrali mali nogomet na asfaltu, nas je Beni prosil, ali lahko igra z nami. A ker nas je bilo ravno za dve ekipi, zanj ni bilo prostora. Čeprav je dve leti mlajši od nas, si je zelo želel igrati z nami. Potem je vzel žogo in jo sam odbijal ob steno. Takrat si nihče ni mislil, da bo ta fantič čez nekaj let postal eden najboljših mladih nogometašev na svetu. Še danes nas zbada, ker mu takrat nismo pustili na igrišče,« se spominja Andraž Lipec, eden najboljših prijateljev Benjamina Šeška, ki bo zelo pomemben mož naše izbrane vrste na evropskem prvenstvu v Nemčiji, na katero se je Slovenija uvrstila po 24 letih.

Denis Titovšek, Urban in njegov brat Andraž Lipec ter Lovro Volf so decembra Šeška obiskali v Nemčiji, kjer so si ogledali tudi tekmo Lige prvakov med domačim Leipzigom in moštvom Young Boys. (Foto: osebni arhiv A. L.)

Andraž je tudi sam nogometaš, zadnjo sezono je bil kapetan članske ekipe novomeške Krke. S Šeškom sta kot otroka skupaj igrala najprej v domačih Radečah, kasneje pa tudi v Krškem. Po njegovih besedah je Beni, kot ga kličejo prijatelji, že takrat izstopal od vrstnikov. »Od njih je bil vsaj za glavo višji pa tudi boljši, zato je treniral z nami, ki smo dve oz. tri leta starejši. Če se ne motim, so ga sprva sicer postavili v gol, ker je bil tudi njegov oče vratar v Radečah. A tam se je dolgočasil, nato so ga dali v napad, kjer je lahko pokazal ves svoj razkošni talent,« pripoveduje Andraž, ki je vedno verjel, da se bo Šeško prebil med največje nogometne zvezde.

To mu je tudi uspelo, slava pa mu ni stopila v glavo, zatrjuje Andraž. »Še vedno je preprost fant, ki se ob prihodu domov rad druži s prijatelji iz otroških let. Z bratom Urbanom, Denisom Titovškom, Lovrom Volfom in Žigom Cigoletom smo se po koncu njegove sezone odpravili na morje. Že od nekdaj rad dopustuje v Portorožu. Mislim, da je užival, ko je v naši družbi za nekaj dni vsaj malo pozabil na nogomet, kajti kasneje so ga že čakale priprave na evropsko prvenstvo.«

NI JIM PUSTIL ZMAGATI

Ponosni so na njegove uspehe in mu stojijo ob strani. Čeprav je eden najbolj »vročih« mladih napadalcev, ki si ga v svoje vrste želijo zvabiti vrhunski nogometni klubi, prijatelji nanj gledajo, kot da je še vedno tisti fant, s katerim so pred leti brcali žogo v Radečah. »Tudi sam nam je dejal, da ga moramo obravnavati kot povsem sebi enakega. Noče, da ga gledamo, kot da je nekaj več. Z njim se šalimo, radi se ‘prcamo’ kot vsi prijatelji, vemo, da nam ne bo zameril,« poudari Andraž.

Decembra so Šeška obiskali v Leipzigu, kjer si služi kruh. Razkazal jim je mesto, pomerili so se tudi v bovlingu, pikadu in biljardu. »Zelo je tekmovalen, ni nam pustil zmagati. V biljardu nas je premagal s svojo slabšo roko,« pravi Andraž.

Benjamin Šeško s kartico in majico, ki ju dobijo vsi člani njegove navijaške skupine. (Foto: osebni arhiv A. L.)

USTANOVILI NAVIJAŠKO SKUPINO

S prijatelji so marca ustanovili navijaško skupino Benjamina Šeška, pri tem jih je podprl tudi župan Radeč Tomaž Režun. Vpisanih je že skoraj 100 navijačev, prepričani pa so, da bo to število še precej zraslo, saj je veliko zanimanja. »Vsak ob vpisu dobi majico naše navijaške skupine in kartico z zaporedno številko. Številka ena je pripadla Benjaminu Šešku. Za člane navijaške skupine bomo enkrat na leto organizirali tudi druženje, ki se ga bo udeležil tudi Beni,« razloži Andraž.

Za vse, ki bodo od doma spremljali evropsko prvenstvo v nogometu, na katero se je Slovenija uvrstila po 24 letih, bodo v gostilni Strnad v Radečah pripravili ogled tekem naše reprezentance na velikem platnu. V nedeljo naše čaka prva tekma z Danci. Po Andraževih besedah je Slovenija že veliko naredila z uvrstitvijo na prvenstvo, lahko pa pokaže še več. »Skupina je zahtevna, ampak vse je mogoče. Žoga je okrogla. Imamo dobro reprezentanco, pričakujem, da bodo fantje dali vse od sebe. Potem pa bo, kar bo,« razmišlja Andraž.

Andraž Lipec s podpisanim reprezentančnim dresom Benjamina Šeška (Foto: R. N.)

NAVIJAŠKA CONA

Prvič v zgodovini Slovenije bodo v Ljubljani, Mariboru, Kopru in tudi v Brežicah organizirane tako imenovane navijaške cone, v katerih bodo ljubitelji nogometa lahko tekme spremljali na velikem zaslonu na prostem. V Brežicah ga bodo postavili na stadionu, vstop bo prost, vsak dan pa bodo pripravili tudi posebne dogodke. »Pridružite se nam v Brežicah na največjem nogometnem dogodku leta! Euro 2024 je tukaj in Brežice so eno izmed mest, ki postajajo središče navijaškega vzdušja, kjer bomo skupaj doživljali nogometno evforijo na prostem,« se glasi povabilo vsem nogometnim navdušencem.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista

‹ nazaj