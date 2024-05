družabno

Benjamin Šeško spet v šoli

28.5.2024 | 11:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: OŠ Radeče

Na igrišču pred osnovno šolo v Radečah je bilo res živahno.

Prvi zvezdnik slovenskega nogometa ta trenutek Benjamin Šeško je včeraj obiskal OŠ Marjana Nemca v Radečah in celo zaigral na igrišču, kjer se je pred leti začela njegova nogometna pravljica. Odkar igra za reprezentanco Slovenije, ga navijači preprosto obožujejo, saj je vedno dostopen, nasmejan in vselej zelo prijazen, mladim pa vedno na voljo. Po vsaki domači tekmi se z njimi fotografira in pogovarja, ob tem pa zavzeto deli avtograme.

Tako je bilo tudi včeraj, ko je obiskal svojo nekdanjo šolo, kjer je pouk povsem obstal. To je bilo za šolarje, vrtčevske otroke in za zaposlene posebno doživetje. Otroci so ga povsem obkrožili, saj marsikdo v Šešku, sicer tudi članu Leipziga, vidi svojega nogometnega junaka. Podpisoval se je na dele teles, majice, kape, celo na športne copate otrok, v kuhinji na kuhinjski prt zaposlenih in bil na voljo za fotografiranje. Pred odhodom je šoli podaril še dres Leipziga s svojim podpisom ter s podpisi soigralcev in glavnega trenerja moštva Marca Roseja. Omenjeno darilo se je že znašlo na dražbi, ki jo vodi navijaška skupina Benjamina Šeška in bo zaključena 10. junija opoldne. Zbrani denar bo namenjen šolskemu skladu radeške šole, ki je izobrazila trenutno najdražjega slovenskega nogometaša.

Radečan je namreč eden najboljših mladih napadalcev na svetu, z reprezentanco pod vodstvom Matjaža Keka pa bomo zanj lahko navijali tudi na evropskem prvenstvu v Nemčiji med 14. junijem in 14. julijem.

