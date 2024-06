šport

Navijaška cona v Brežicah bo v soboto zaživela

14.6.2024 | 14:00 | M. K.

Brežice - Evropsko nogometno prvenstvo se začenja nocoj s tekmo med gostiteljico Nemčijo in Škotsko. Poročali smo že, da so Brežice eno izmed mest, kjer bodo doživljali nogometno evforijo na prostem. Brežice bodo namreč edino mesto ob Ljubljani, Mariboru in Kopru, kjer bo v Sloveniji prvič v zgodovini uradna Fan cona, organizirana z Nogometno zvezo Slovenije, ki je pridobila UEFA licenco za spremljanje tekem na velikem ekranu.

Ogromen zaslon, na katerem bodo prenašali vse tekme prvenstva, je že postavljen na brežiškem nogometnem stadionu, vsak dan bodo tam pripravljali posebne dogodke. Vstop bo prost.

Na brežiškem nogometnem stadionu je že vse pripravljeno za jutrišnji start navijaške cone. Velik šotor bo zbrane ščitil tudi pred morebitnim dežjem.

Urnik TV prenosov na brežiškem stadionu:

15.6.2024: Španija - Hrvaška, ob 18.00 in Italija - Albanija, ob 21.00

16.6.2024: Slovenija - Danska, ob 18.00 in Srbija - Anglija, ob 21.00

19.6.2024: Hrvaška - Albanija, ob 15.00, Nemčija - Madžarska, ob 18.00 in Škotska - Švica, ob 21.00

20.6.2024: Slovenija - Srbija, ob15.00, Danska - Anglija, ob 18.00 in Italija - Španija, ob 21.00

24.6.2024: Hrvaška - Italija, ob 21.00

25.6.2024: Slovenija - Anglija, ob 21.00

