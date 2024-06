šport

Navijaška cona tudi v Brežicah

12.6.2024 | 12:00 | M. K.

Brežice - Evropsko nogometno prvenstvo 2024 je tukaj, v petek se začne s tekmo med gostiteljico Nemčijo in Škotsko, in Brežice so eno izmed mest, kjer bodo doživljali nogometno evforijo na prostem. Brežice bodo namreč edino mesto ob Ljubljani, Mariboru in Kopru, kjer bo v Sloveniji prvič v zgodovini uradna Fan cona, organizirana z Nogometno zvezo Slovenije, ki je pridobila UEFA licenco za spremljanje tekem na velikem ekranu.

Ogromen zaslon, na katerem bodo prenašali vse tekme prvenstva, bo postavljen na brežiškem nogometnem stadionu.

Vsak dan bodo tam pripravljali posebne dogodke. Na voljo bodo osvežilne pijače, za varnost in udobje vseh obiskovalcev bo poskrbljeno, obljubljajo v Brežicah in vabijo: ''Pridružite se nam v velikem številu v Fan coni na nogometnem stadionu v Brežicah, kjer bomo skupaj ustvarjali nepozabne trenutke. Obeta se nam vrhunsko vzdušje in pozitiven rezultat! Naša generacija lahko s pomočjo navijačev doseže preboj naprej, zato pridite v velikem številu in postanite del te zgodbe!''

V Posavju radi skupaj in množično spremljajo športne dogodke. Tako so za slovenske nogometaše navijali v Bubki v Dečnem selu, ko je slovenska reprezentanca pred štirinajstimi leti igrala na Svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki. Še nekaj fotografij takratnega druženja vam je na voljo spodaj v fotogaleriji.

Urnik TV prenosov na brežiškem stadionu:

15.6.2024: Španija - Hrvaška, ob 18.00 in Italija - Albanija, ob 21.00

16.6.2024: Slovenija - Danska, ob 18.00 in Srbija - Anglija, ob 21.00

19.6.2024: Hrvaška - Albanija, ob 15.00, Nemčija - Madžarska, ob 18.00 in Škotska - Švica, ob 21.00

20.6.2024: Slovenija - Srbija, ob15.00, Danska - Anglija, ob 18.00 in Italija - Španija, ob 21.00

24.6.2024: Hrvaška - Italija, ob 21.00

25.6.2024: Slovenija - Anglija, ob 21.00

Vstop je prost!

