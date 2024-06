šport

Šeško ostaja pri Leipzigu

11.6.2024 | 13:30 | STA; M. K.

Leipzig - Slovenski nogometni as Benjamin Šeško se je po poročanju dobro obveščenega novinarja Fabrizia Romana in nemškega dela medijske hiše Sky odločil ostati v Leipzigu. Z dosedanjim nemškim klubom se je dogovoril tudi za novo pogodbo z izboljšanimi pogoji, dodaja italijanski nogometni novinar.

Šeško bo tako vsaj še eno sezono ostal pri Leipzigu, s katerim je v minuli sezoni zasedel četrto mesto v nemškem prvenstvu. Po pisanju Romana je del dogovora tudi "gentlemanski" sporazum o prestopu iz Leipziga v prihodnjih letih.

Benjamin Šeško je nedavno obiskal svojo nekdanjo šolo in seveda doživel navdušen sprejem. (Foto: arhiv; OŠ Radeče)

Enaindvajsetletnik iz Radeč je v minuli sezoni na 31 ligaških tekmah dosegel 14 golov, skupaj pa na 42 tekmah 18 v vsega 2057 minutah na igrišču. V bundesligi je trenutno v nizu sedmih zaporednih tekem z doseženim zadetkom, ob koncu sezone pa je blestel z 11 goli in dvema podajama na zadnjih 16 tekmah.

Okoli Šeška že nekaj časa krožijo govorice o morebitnem prestopu bodisi na Otok bodisi v prestolnico mode k Milanu. Najbolj vztrajen je bil po pisanju angleških medijev v zadnjih tednih predvsem Arsenal. Tudi številni drugi klubi so bili pred koncem junija pripravljeni plačati odkupno klavzulo v višini 65 milijonov evrov.

Po informacijah Skya bo Leipzig z novo pogodbo to klavzulo črtal, se dogovoril o novi, tako da obstaja dogovor, da klub Šeška ob morebitnih ponudbah iz tujine ne bo oviral.

Njegov agent Elvis Bašanović je v današnji tiskani izdaji Ekipe SN potrdil, da so želeli odločitev o prihodnosti mladega napadalca sprejeti še pred odhodom v Nemčijo na EP. Tja se reprezentanca odpravlja danes popoldne.

Mladi slovenski as je kariero sicer začel v mladinskih vrstah Domžal, od koder se je preselil k Salzburgu za približno 2,5 milijona evrov. Kot posojen nogometaš Salzburga je igral še za Liefering v drugi ligi in nato nadaljeval razvoj pri klubu s Solnograškega. K Leipzigu je prestopil pred minulo sezono za 24 milijonov evrov. V članski karieri je doslej na 185 tekmah dosegel 69 golov in prispeval še 19 asistenc.

Visokorasli in hitri napadalec je doslej dres s slovenskim grbom oblekel 29-krat in dosegel 11 golov. Selektor Matjaž Kek ga je pričakovano uvrstil na seznam 26 igralcev, ki bodo Slovenijo zastopali na prihajajočem evropskem prvenstvu v Nemčiji. Tam bo Šeško eden ključnih igralcev reprezentance ob njenem drugem nastopu na EP (2000).

Slovenija bo prvo tekmo v Stuttgartu odigrala v nedeljo, tekmec pa bo Danska. Nato sledita še tekmi proti Srbiji 20. in Angliji 25. julija v Münchnu oziroma Kölnu.

Prvenstvo stare celine se bo sicer začelo s petkovo uvodno večerno tekmo med Nemčijo in Škotsko ter končalo natanko mesec dni kasneje, 14. julija.

