dolenjska

Mesojedec: Ne boste me našli med svetniki, ki so tiho

14.6.2024 | 19:30

Novo mesto - Pred dobrim tednom dni je novomeški mestni svetnik Silvo Mesojedec na novinarski konferenci pojasnjeval sodne postopke, v katere so zaradi premoženjskih sporov vpleteni on, novomeška občina ter župan in direktorica občinske uprave, med drugim pa opozoril tudi, da naj bi v KS Bučna vas namesto obljubljenega športnega igrišča v vrtači nastala deponija gradbenega materiala.

Silvo Mesojedec na nedavni novinarski konferenci (Foto: arhiv DL; I. V.)

Župan Gregor Macedoni mu je na slednje odgovoril, da igrišče bo, da pa ''tako kot se gradnja hiše običajno začne z izkopom, je v tem primeru treba izvesti zasip, ker gre za vrtačast teren, ki zahteva izravnavo, da lahko zgradimo ravno športno igrišče.''

Dolina, kjer si v KS želijo športno igrišče (Foto: arhiv DL; I. Vidmar)

Na županov odgovor se je svetnik odzval z odprtim pismom, ki ga navajamo v celoti:

Spoštovani župan Gregor Macedoni,

z velikim zaskrbljenostjo sem prebral vaše nedavne izjave v zvezi z gradnjo športnega igrišča v KS Bučna vas in urejanjem premoženjskih razmerij z občino. Kot občinski svetnik sem dolžan zastopati interese občanov in zagotavljati, da se vse dejavnosti izvajajo transparentno, zakonito in z upoštevanjem okoljskih standardov.

Najprej, trditev, da so moje pripombe ''verjetno bolj plod zavestnega nagajanja'', je ne le žaljiva, ampak tudi popolnoma neresnična. Moje skrbi temeljijo na dejstvih in legitimnih okoljskih pomislekih, ki jih delijo številni krajani. Zavračam vsakršno namigovanje, da moji komentarji izvirajo iz osebnih motivov ali želje po škodovanju. Verjamem, da imate raje svetnike, ki ne dajejo pripomb na vaše delo, mene med njimi ne boste našli. Nedopustno je, da kljub nasprotovanju krajanov temu projektu, kar so izrazili na občnem zboru, govorite, da se bo zasip naredil strokovno po navodilih geologov z izkopano kamnino in zemljino iz drugih gradbišč. S tem kažete svojo samovoljo, saj ne upoštevate zahtev krajanov.

V zvezi z gradbenimi odpadki je ključnega pomena, da se vsi materiali, ki se uporabljajo ali odstranjujejo, obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo. Trajno odlaganje gradbenih odpadkov na vrtačastem terenu ni le vprašljivo z okoljskega vidika, ampak lahko predstavlja tudi dolgoročno tveganje za strukturno integriteto športnega igrišča in okoliškega območja.

Glede premoženjskega spora, je nujno, da občina pristopi k reševanju teh vprašanj na način, ki spoštuje pravice zasebnih lastnikov in zagotavlja pravično kompenzacijo. Dejstvo, da je občina izgubila tožbo na sodišču, kaže na potrebo po bolj premišljenem pristopu k urejanju lastniških razmerij. Vse bi bilo lahko brez težav rešeno, v kolikor bi že na mojo elektronsko pošto z opisom situacije bil pripravljen na pogovor. Tako ni bilo na to pošto odgovora. Ravno tako ni bilo odgovora na pismo moje odvetnice. Ko vam je poslala še eno pošto, odgovor na vašo pogodbo pred razlastitvijo z nasprotnim predlogom, tudi ni bilo odgovora. Le v pritožbi na izgubljeno tožbo ste zapisali, da je bila naša ponudba iz gospodarskega vidika porabe javnih sredstev nesprejemljiva. Pa čeprav je ravno občina določila odkupno ceno. Zato ne zavajajte javnosti, da ste bili vseskozi pripravljeni na dogovor. Ko ste sprožili sodni postopek, nisem bil pripravljen na nobeno meditacijo več in sem vse prepustil odločitvi sodišča, kjer ste vse izgubili. Tako ste po nepotrebnem zapravljali davkoplačevalska sredstva

Zato pozivam vas in občinski svet, da ponovno preučite postopke in odločitve, povezane s temi zadevami ter preverite s kakšnim pristopom tudi do drugih občanov v podobnih primerih nastopajo nekatere službe oziroma posamezniki. Pričakujem, da boste v prihodnje ravnali bolj odgovorno in v skladu z načeli dobrega upravljanja, ki jih od vas pričakujejo občani.

Neodvisni svetnik

Silvo Mesojedec

‹ nazaj