dolenjska

Mesojedec ovaja in toži župana in direktorico

7.6.2024 | 19:00 | I. V.

Novo mesto - Silvo Mesojedec, novomeški občinski svetnik, izvoljen na listi stranke Konkretno, je danes dopoldne sklical novinarsko konferenco, na kateri je pojasnil sodne postopke, v katere so vpleteni on, novomeška občina ter novomeški župan Gregor Macedoni in direktorica občinske uprave Jana Bolta Saje, opozoril pa je tudi na slabšanje razmer v romskem naselju Žabjak.

Silvo Mesojedec

V uvodu v svojo novinarsko konferenco je povedal, da bo v prihodnje deloval kot samostojni svetnik, saj naj bi stranka, na katere listi je bil izvoljen, razpadla in naj ne bi več delovala. »Tudi prej nisem bil član te skupine in ne poznam nikogar, v občinski svet pa sem prišel na osnovi preferenčnih glasov z 28. mesta na listi,« je pojasnil svojo odločitev.

Namesto športnega igrišča deponija

Dolina, ki naj bi jo Komunala zasipala z zemljino, nastalo pri gradbenih delih.

Potem je spregovoril o dveh svojih kazenskih ovadbah, vezanih na dogajanje iz dela mesta, iz katerega prihaja, iz KS Bučna vas. »Leta je bilo govora o športnem igrišču oziroma športno rekreacijskem centru v Bučni vasi. Zanimalo me je, kaj je s tem, saj sem vedel, da je občina odkupila zemljišče, a se je začelo govoriti o deponiji gradbenega materiala. Ko sem postavil svetniško vprašanje o vrtači, kjer naj bi zgradili športno igrišče, sem takoj videl, da nekaj ni v redu. Odgovor je bil pomanjkljiv s prikritimi podatki. Zato je bila podana kazenska ovadba in prijava na Komisijo za preprečevanje korupcije, ki je zadevo v reševanje odstopila Računskemu sodišču in nadzornemu odboru Mestne občine Novo mesto. Bil je sklican zbor krajanov, na katerem so krajani zelo nasprotovali zasipu vrtače z gradbenim materialom. Izkazalo se je, da gre pri tem za projekt Trajno odlaganje zemeljskega materiala Dolenje Kamence in da sploh ni več govora o športno-rekreacijskem centru. Zadevo je preiskala tudi policija in jo predala tožilstvu,« je o zapletu, ki razburja krajane povedal Silvo Mesojedec, ki je v naznanilu policiji med drugim zapisal, da obstaja naklep storilcev, ki so skušali s preslepitvijo občinskemu javnemu podjetju (Komunali) omogočiti poceni trajno odlagališče zemljin.

Nadstrešek nad občinskim, cesta na njegovem

»Druga zadeva se tiče mene osebno. Ob gradnji Ljubljanske ceste, ob kateri živim, sem leta 2011, ko občina ni mogla na svoji zemlji zgraditi kolesarske steze v polni širini do krožišča, prostovoljno odstopil svoje asfaltirano dvorišče v zamenjavo za brežino, ki mi sicer nič ne pomeni. Je pa dejstvo, da zdaj del mojega nadstreška štrli na občinsko zemljišče. Predlani sem presenečen dobil dopis občine, da sem uzurpiral njihovo zemljišče. Odgovoril sem, da temu ni tako, a na moje pojasnilo nisem dobil nobenega odgovora. Ko so prišli geodeti, da bi postavili mejnike, sem zahteval, da postavijo mejnike tudi tam, kjer na približno petih m2 poteka cesta na mojem zemljišču. V preteklosti sem dvakrat odstopil zemljišče in nobene logike ni, da bi tudi v tem primeru kompliciral. Vendar sem zgolj zaradi odnosa župana sprožil postopek, moja odvetnica pa je zahtevala, naj občina postavi robnike na mejo. Občina je odgovorila s sodnim postopkom - občina je tožila mene, jaz sem tožil občino … in v nogometnem žargonu bi lahko rekel, da vodim s 3:0. Občina je izgubila tožbo proti meni, tudi na višjem sodišču, jaz sem pa svojo tožbo dobil. Občina je na to odgovorila s pritožbo na višje sodišče in na občinski svet uvrstila razlastitev. Pri tem me je najbolj zmotilo, da kot občinski svetnik nisem imel pravice govora in odločanja pri tej točki zaradi konflikta interesov, župan in direktorica občinske uprave pa sta lagala, da bodo v primeru moje zmage morali rušiti pločnik. S tem sta zavedla svetnike, da so glasovali za razlastitev, čeprav pločnika tam sploh ni. Na občini so spoznali, da sem tako trmast, da ne bom odnehal, tako da imamo danes ob 11. uri zamenjavo kvadratnega metra za kvadratni meter. Sem pa želel dati na dnevni red seje občineksega sveta točko Odnos občinske uprave do občanov, saj se nekaj podobnega kot meni dogaja tudi ob rekonstrukciji Jakčeve ceste, kar je svet obravnaval na isti seji kot moj primer,« je spor z občino pojasnil Silvo Mesojedec.

Po Mesojedčevih besedah se nekaj podobnega dogaja tudi pri obnovi Vavpotičeve ceste, kjer naj bi s tem onemogočili Mizarstvu Kovač dostop do poslovnega objekta, on pa bi se moral zaradi tega s sosedi dogovoriti za služnost, da bi sploh lahko prišel do stavbe. Če ne bo dobil služnosti, bo verjetno moral delavnico zapreti.

Pa še romska problematika

Silvo Mesojedec se z reševanjem romske problematike ukvarja že vse od svoje vstopa v svet Krajevne skupnosti Bučna vas leta 2002. »Enajst županov je dalo predloge za spremembo zakonov, ki bi pomagale reševati romsko problematiko, vlada pa je vse predloge gladko zavrnila in obljubila, da bo do konca leta pripravila svoje predloge, vendar tega ni naredila. Na terenu pa se stanja slabša. Z županom sv v konfliktu zaradi moje kritike do Žabjaka, kjer je danes še večji geto in problemov je še bistveno več. Kličejo me Romi sami, ker se bojijo prihodnosti, a vizije rešitve romske problematike ni. Zaradi tega se bom čez en teden sestal s predsednico države. Kakšen bo rezultat teh pogovorov, ne vem,« je še povedal Mesojedec.

Na Mesojedčevo novinarsko konferenco in njegove trditve na njej naj bi župan Gregor Macedoni odgovoril v ponedeljek na predvidenem srečanju z županom, na katerem naj bi na novinarski konferenci predstavil aktualne projekte in novosti v občini.

‹ nazaj