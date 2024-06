dolenjska

Igrišče bo, ne deponija

11.6.2024 | 14:15 | M. Ž.

Novo mesto - Župan Gregor Macedoni je na ponedeljkovi novinarski konferenci, na kateri je predstavil aktualne projekte in novosti v občini, na vprašanje Dolenjskega lista, kako komentira navedbe občinskega svetnika Silva Mesojedca, da naj bi v KS Bučna vas namesto obljubljenega športnega igrišča v vrtači nastala deponija gradbenega materiala (Mesojedec je sicer, kot smo poročali, na novinarski konferenci pojasnjeval tudi ostale sodne postopke, v katere so vpleteni on, novomeška občina ter župan in direktorica občinske uprave), pojasnil, da so na območju Kamenc že dolga leta načrtovane in tudi v prostorskih aktih umeščene športno rekreativne površine.

Dolina, kjer si v KS želijo športno igrišče (Foto: I. Vidmar)

»Tako kot se gradnja hiše običajno začne z izkopom, je v tem primeru treba izvesti zasip, ker gre za vrtačast teren, ki zahteva izravnavo, da lahko zgradimo ravno športno igrišče. Ta se bo naredila strokovno po navodilih geologov z izkopano kamnino in zemljino iz drugih gradbišč, sicer pa tovrstne postopke tudi natančno opredeljuje zakonodaja, ki jim bo izvajalec moral slediti,« je dejal in dodal, da sta kamnina in zemljina tudi gradbeni material oz. posledično tudi gradbeni odpadek. »In to, da bomo trajno tja odpeljali kamne in zemljo, je potemtakem trajno odlaganje gradbenih odpadkov,« je menil in dodal, do so »vse interpretacije, ki se jih je izmislil gospod Silvo Mesojedec, verjetno bolj plod njegovega zavestnega nagajanja oziroma tudi neresnične navedbe, s katerimi skuša nekomu škodovati, kar pa verjetno ni ravno primerno za občinskega svetnika«.

Premoženjski spor

Glede Mesojedčeve osebne zadeve, ki jo ima z občino, je župan za Dolenjski list razložil, da je podobnih primerov, ko občinska cestna infrastruktura posega na zasebno zemljišče oz. zasebne ureditve posegajo na območje občinskih cest, v Sloveniji veliko, kar je posledica neurejenih premoženjskih razmer v preteklih desetletjih. Tudi novomeška občina tako letno vodi od 50 do 100 postopkov urejanja lastništva. Vse skupaj bi se po njegovem moralo urediti že ob prenovi Ljubljanske ceste, torej preden je sam prevzel vodenje občine, a se ni. Postopek se je očitno zakompliciral in vse skupaj je pristalo na sodišču. »Ker gospod Mesojedec ni hotel sprejeti naše poslane ponudbe, smo občinskemu svetu v potrditev dali sklep, da ugotovi javno korist, na podlagi katere se lahko tudi spelje postopek razlastitve. Upam, da bo vseeno prišlo do kakšnega dogovora,« je povedal.

‹ nazaj