Načrti MO NM: Narodni dom, tržnica, Urbani park Loka

10.6.2024 | 19:30 | STA; M. K.

Novo mesto - V Mestni občini Novo mesto v prihodnje načrtujejo več projektov. Nekatere nameravajo izpeljati s pomočjo evropskih sredstev, spet druge z lastnimi ali pomočjo države, je na današnji novinarski konferenci povedal župan Gregor Macedoni. Med večjimi projekti bodo prenova Narodnega doma, mestne tržnice in izgradnja Urbanega parka Loka.

Gregor Macedoni na današnji novinarski konferenci (Foto: M. Ž.)

Preko evropskega mehanizma celostne teritorialne naložbe v občini načrtujejo prenovo Narodnega doma, za katerega je občina po dlje časa trajajočem zapletu nedavno vendarle dobila gradbeno dovoljenje. Zdaj nameravajo čim prej objaviti javni razpis za izvajalca del, glavnino gradbenih del pa izvesti v prihodnjem letu, je povedal Macedoni.

Že lani je občina pridobila gradbeno dovoljenje za prenovo mestne tržnice. Projekt je po županovih besedah trenutno v fazi prenove dokumentacije za pripravo na razpis za sofinancerska sredstva. Nova tržnica se bo sicer raztezala na več kot 1300 kvadratnih metrih, skupaj z njo pa namerava občina prenoviti še Florjanov trg in del Glavnega trga ter Sokolsko in Muzejsko ulico.

Projekt prenove Seidlove ceste je po besedah župana tik pred objavo javnega razpisa za izvajalca del. Pri tem namerava občina prenoviti del omenjene ceste od Motoroila do Plave Lagune ter ob tem urediti tudi površine za kolesarje in pešce.

V okviru evropskega mehanizma celostne teritorialne naložbe namerava občina po besedah župana urediti tudi Urbani park Loka. Na prostoru med Julijino brvjo in šmihelskim mostom je predvidena ureditev zelenih, parkovnih in rekreacijskih površin. "Gradbeno dovoljenje za projekt načrtujemo pridobiti so sredine leta 2025," je povedal Macedoni.

Preko še enega evropskega mehanizma, dogovor za razvoj regije, namerava novomeška občina zgraditi nov vodovod in cesto na Gorenjem Karteljevem, pri čemer naj bi dela začeli kmalu.

V okviru istega mehanizma sta predvideni tudi širitev Zdravstvenega doma Novo mesto, za kar je v zaključni fazi arhitekturni natečaj, ter ureditev Regionalnega središča za reševanje in pomoč v Bršljinu. V prvem primeru gre za skupen projekt občin ustanoviteljic in zdravstvenega doma, kjer se računa tudi na pomoč države, v drugem primeru pa za skupen projekt občine in ministrstva za obrambo, je povedal Macedoni.

Med večjimi občinskimi projekti, ki pa ne bodo sofinancirani iz evropskih sredstev, občina načrtuje gradnjo prizidka k osnovni šoli Gabrje. Razpis za izbor izvajalca del je v zaključni fazi, pogodbo z izvajalcem pa naj bi podpisali poleti. Predviden rok za dokončanje del je 10 mesecev, je povedal. Projekt širitve Osnovne šole Šmihel pa je po županovih besedah trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Trenutno je v izdelavi projekt za gradnjo vrtca Labod, predvidena ureditev praznih prostorov na novomeškem bazenu, ki bodo namenjeni tam zaposlenim, pa naj bi stekla prihodnji mesec.

Med večjimi projekti, ki jih občina že izvaja, je Macedoni izpostavil sanacijo parkirnih površin na Novem trgu, ki naj bi bila končana do konca junija, in gradnjo dveh občinskih blokov v Podbrezniku. Stanovanja bodo vseljiva v letu 2025, prosilci pa lahko vloge oddajo še do 14. junija.

Macedoni je povedal še, da občinski sistem izposoje koles trenutno ne deluje. Razlog je v tem, da je pogodba z dosedanjim upravljavcem potekla, občina pa še ni našla novega, ki bi zagotavljal finančno vzdržno upravljanje in vzdrževanja sistema, je dejal.

