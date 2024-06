dolenjska

Iščejo najemnike neprofitnih stanovanj v Podbrezniku

5.6.2024 | 13:00 | M. K.

Novo mesto - Še dober teden, do 14. junija, je odprt razpis Javnega stanovanjskega sklada Mestne občina Novo mesto za dodelitev 81 neprofitnih stanovanj v najem v dveh stanovanjskih blokih na območju Pobreznika. Stanovanja bodo vseljiva v začetku leta 2025. Če se bo izpraznilo dodatno neprofitno stanovanje, ki je trenutno zasedeno, bo predmet nadaljnje dodelitve v najem, do izteka veljavnosti prednostne liste.

Podbreznik (Foto: MONM)

Prosilci oddajo vlogo za dodelitev neprofitnega stanovanja na posebnem obrazcu, ki je na voljo na Javnem stanovanjskem skladu v Germovi ulici 6, vsak dan med 8.00 in 15.00 uro, in na vložišču Mestne občine Novo mesto v pritličju stavbe na Seidlovi cesti 1, v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek od 8.00 do 15.00, sredo od 8.00 do 17.00 in petek od 8.00 do 14.00. Obrazec vloge je na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani razpisnika: https://www.jss-monm.si/ in občinski spletni strani: https://www.novomesto.si/.

‹ nazaj