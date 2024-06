kultura

Bil je še en zelo dober večer

16.6.2024 | 14:00 | I. V.

Novo mesto - Letošnji Teden kultur oziroma zaključna prireditev Žur vseh kultur je imel letos še poseben zaključek, tako imenovani after party. Dogajanju na Glavnem trgu je sledil še dodatek v klubu LokalPatriot s premiero dokumentarnega filma oziroma rokumentarca Jureta Moškona En zelo DOBER večer.

Happy Music Orchestra (Foto: I. V.)

Film je bil posnet na aprilskem dobrodelnem koncertu Dober večer, na katerem so dobrodelno godle skupine Dan D, DMP, Generator, Ž’Kovači, Happy Music Orchestra in Bort Ross z Nomadi. V rokumentarcu En zelo DOBER večer se glasba omenjenih skupin prepleta z izjavami vodij bendov o dobrodelnosti, o mestu glasbe, lokalni sceni, navdihu za ustvarjanje in povezanosti med glasbeniki.

Med najbolj zaslužnimi za izvedbo aprilskega koncerta in rokumentarec Sebastijan Srovin, Klavdija Kotar in režiser in montažer Jurij Moškon. (Foto: I. V.)

Premieri filma En zelo DOBER večer so sledili krajši nastopi nekaterih skupin, ki so nastopile na omenjenem dobrodelnem koncertu, med drugim Happy Music Orchestra in Ž'Kovači, večer pa je zaključila mlajša generacija novomeških pankovsko razpoloženih glasbenikov s hommageom legendarnemu veliko prezgodaj preminulemu novomeškemu pevcu Zdenetu Kockarju. Skupina novomeških dijakov in študentov se je poimenovala Tribute tu Zdene Kockar.

‹ nazaj