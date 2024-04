kultura

Dobrodelno / Ko rockovska družina stopi skupaj

20.4.2024 | 18:00 | I. Vidmar

Novo mesto - Življenje ni vedno pravljica, prinese tudi težke preizkušnje, je neizprosno in grdo udari tudi tiste, ki si to najmanj zaslužijo. Takrat se izkaže, kdo so tvoji prijatelji. In novomeški glasbeniki znajo biti taki prijatelji.

To so nedvoumno in v velikem slogu dokazali sinoči v športno-koncertnem centru Košenice na velikem humanitarnem koncertu, katerega izkupiček je namenjen družini, ki jo je doletela nesreča. Če je običajno, da so na takih koncertih dobrodelni predvsem glasbeniki, ki zaigrajo kvečjemu za potne stroške, tokrat temu ni bilo tako, tokrat so bili dobrodelni prav vsi od glasbenikov, tehničnega osebja, ozvočevalcev, gostiteljev pa vse do avtorske agencije in seveda občinstva, ki je glasbenikom, ki so se tokrat zvrstili na odru, zvesto že desetletja. Razen skupine mlajših ljubiteljev rockovske glasbe, premladih, da bi vso to glasbo spremljali v preteklosti, ki pa je na humanitarnem koncertu, imenovanem Dober večer, dobila enkratno priložnost spoznati dobršen del dolenjske rockovske zgodovine.

Na odru so se zvrstili Generator, Ž'Kovači, Bort Ross z bandom, Happy Music Orchestra, Društvo mrtvih pesnikov in Dan D, ki so se mu ob zadnji skladbi pridružili vsi nastopajoči. Bil je pravi festival dolenjskega rocka in bil je res dober večer. Nomen est omen, bi rekli v starem Rimu ob imenu prireditve.

In na koncu se ne sme pozabiti prirediteljev oziroma najbolj zaslužnih za vse skupaj. To so poleg glasbenikov tudi Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, Športni center Košenice in številni posamezniki.

