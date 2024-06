kultura

FOTO: Žur vseh kultur je bil žur

15.6.2024 | 17:30 | I. V.

Novo mesto - Z včerajšnjim Žurom vseh kultur se je na novomeškem Glavnem trgu zaključil tradicionalni Teden kultur ki ga vsako leto junija v sodelovanju s številnimi novomeškimi kulturnimi društvi narodnostnih manjšin pripravi Društvo za razvijanje prostovoljnega dela. Če za številne prireditve med tednom ne moremo reči, da jim je vreme dobro služilo, saj so morali vse prireditve izpeljati v prostorih Knjižnice Mirana Jarca in Hiši kulinarike na Glavnem trgu, se je prirediteljev sonce včeraj končno usmililo in pomagalo pripraviti res dobro zabavo.

Na prireditvi so sodelovali tudi novomeški Romi, ki so peli, plesali in imeli tudi svojo stojnico. (Foto: I. Vidmar)

Na Glavnem trgu so se s svojimi značilnimi jedmi, predvsem slaščicami, glasbo in plesom predstavile kulture, ki že leta bogatijo življenje Novega mesta: od bošnjaške, srbske, hrvaške, makedonske in albanske do venezuelske, ukrajinske in še katere, tudi romska. Bilo je živahno, multikulturno in prijetno.

Kakšnega okusa so slaščice drugih narodov, je pokušal tudi novomeški podžupan Matija Škof.

»Petkov program že vsa leta prikazuje kulturno pestrost našega mesta, ki se iz leta v leto bogati. Pred tremi leti smo sprejeli potomce Slovencev iz Venezuele, potem so se nam iz znanih razlogov pridružili Ukrajinci, v mestu je veliko študentov iz drugih držav,« je povedala vodja letošnjega programa Tina Cigler in nadaljevala: »Gospodarstvo se že vrsto let vse bolj sooča z izzivom ne le, kje dobiti delavce, ampak kako jih tudi obdržati. Pri tem pa glavne besede nima le denar, ampak tudi dobro počutje delavca in njegove družine. Tega ustvarjajo dobri pogoji za življenje in občutek sprejetosti. Naše društvo pri tem pomaga več kot 30 let, s Tednom kultur pa slavi celo mesto.«

S svojimi plesi so se predstavile različne kulture.

Teden kultur se je v torek začel s tradicionalno Živo knjižnico, kjer so »bralci« lahko v živo prisluhnili zgodbam begunca, odvisnika, Roma, geja, osebe, ki je izgubila vid ali sluh pa še komu zanimivemu. V sredo je bil na sporedu otroški stand-up Ena bolha za pomoč in satirični kabaret Od paleolita do twita, v četrtek pa cirkuška predstava Ena in ena je tri in dvojezični performans Samo besede/parole, parole.

