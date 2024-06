kultura

Plamenke »zažgale« pod kozolcem

16.6.2024 | 08:50 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Škocjan - Pevska skupina Plamen, ki od vsega začetka deluje kot sekcija Kulturnega društva dr. Ignacija Knobleharja Škocjan, je sinoči povabila na koncert v okviru občinskega praznika občine Škocjan Knoblearjevo.

S plamenkami je na sinočnjem koncertu zapela tudi Irena Vrčkovnik (v sredini).

Pevke so znova dokazale, da imajo zvesto občinstvo, številni obiskovalci pa niso uživali le v dobrem petju, ampak tudi v čudovitem naravnem ambientu: pod toplarjem domačije Marinčič, ob vonju suhega sena in dišečih lip.

Program je bil zanimiv, saj so se plamenke, ki delujejo že 27 let, od leta 2003 pa je njihova umetniška vodja Sabina Šoštarec, predstavile z različnimi glasbenimi žanri: od ljudskih pesmi, filmskih, ljubezenskih do ponarodelih. Na klaviaturah jih je spremljal Jernej Šušteršič.

Pevska skupina Plamen iz Škocjana z lepim petjem razveseljuje že 27 let.

V goste pa so povabile Ireno Vrčkovnik, eno najbolj priznanih in priljubljenih slovenskih pevk, ki je s svojo preko tri desetletja trajajočo glasbeno kariero postala nepogrešljiv del slovenske glasbene scene. Zapela je nekaj svojih uspešnic, ob koncu pa tudi s plamenkami, ki jih je pohvalila za odličen nastop.

Plamenke, ki prihajajo iz Škocjana, Šentjerneja, Šmarjeških Toplic in Novega mesta, so v začetku prepevale predvsem slovenske in tuje ljudske pesmi, ki pa so jih skozi leta dopolnjevale še s slovenskimi in tujimi popevkami. Prepevajo tudi štiriglasno.

Kot so povedale, niso le skupina pevk. »Naša zgodba je zgodba o prijateljstvu, družini in tradiciji, zgodba, ki se prepleta skozi pesem, ki je srce naše skupine,« so dejale. Vesele so bile tako lepega obiska: »Vaša podpora nam daje moč, da vztrajamo pri tem, kar rade počnemo – pojemo.«

Pod kozolcem je bilo polno, za obiskovalce so morali gostitelji prinesti še mnogo stolov na dvorišče.

Zbrane pod Marinčičevih kozolcem, ki se je spet izkazal kot odlično prizorišče za poletne kulturne dogodke, je nagovoril tudi škocjanski župan Jože Kapler in se plamenkam zahvalil za trud in energijo, da že toliko let vztrajajo in gojijo ljubezen do petja .

»Res smo ponosni na vas, ker bogatite ta prostor v Škocjanu,« je dejal in zbrane povabil še na mnoge druge dogodke v prihajajočih dneh v okviru Knobleharjevega 2024.

