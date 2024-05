bela krajina

Oba domova na skrajnih zmožnostih

24.5.2024 | 15:00 | M. Glavonjić

Pri ZD Črnomelj naj bi še letos začeli graditi prizidek za potrebe prihodnjega satelitskega urgentnega centra. (Foto: M. G.)

Črnomelj/Metlika - Pomanjkanje zdravnikov družinske medicine in pediatrov je trenutno ena najbolj perečih težav v Zdravstvenem domu Črnomelj. »V našem domu imamo ambulanto za neopredeljene paciente, v kateri se je stanje nekoliko umirilo. Od lani deluje na lokaciji v Črnomlju in v zdravstveni postaji v Semiču. Izpad družinskih ambulant rešujemo prek te ambulante z našimi zdravniki in zdravniki iz drugih zdravstvenih zavodov po pogodbah,« pravi direktor ZD Črnomelj Andrej Matkovič.

METLIŠKI ZDRAVNIKI POLNO ZASEDENI

»Pri nas so marca letos vsi zdravniki družinske medicine dosegli polno opredeljenost, tako da izbira osebnega zdravnika v ZD Metlika ni več mogoča. O tem smo obvestili Ministrstvo za zdravje, saj smo izpolnili pogoj za pridobitev zdravnika za neopredeljene paciente, s čimer bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo vsem, ki so ostali brez osebnega zdravnika. Žal odgovora do danes še nismo prejeli, kljub večkratnemu posredovanju,« je nejevoljna Duška Vukšinič, direktorica ZD Metlika.

